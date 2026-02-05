Super Bowl LX: Patriots experiencia vs Seahawks momento

Suscríbete a nuestros canales

New England Patriots vs Seattle Seahawks se juegan el Super Bowl LX. Ambos equipos están en un nivel superlativo mostrando sus armas a lo largo del año. Uno con un legado de 6 títulos en su espalda; mientras el otro muestra el equipo más completo jamás visto en un Super Bowl.

Patriots llega con un respaldo histórico marcado por sus 6 campeonato en la era Brady-Belichick. La experiencia en partidos de alta presión, la disciplina institucional y el conocimiento de ganar campeonatos, juega del lado de New England en una final que busca consolidar otra dinastía.

Seahawks está en el mejor momento de su historia, superando la Legion of Boom. Tienen récord de franquicia 14-3, liderado por Sam Darnold, Jaxon Smith-Njigba y Kenneth Walker III. Por primera vez un equipo llega al Super Bowl siendo superior al rival en todas las facetas del juego.

Este 8 de febrero sintoniza el Super Bowl LX por Meridiano Televisión en vivo y en exclusiva para Venezuela por señal abierta. También por HD a través de Simpleplus, Inter Go, Netuno Go o Aba TV Go.

Patriots vs Seahawks: Balance de un enfrentamiento histórico

New England vs Seattle se vuelven a enfrentar luego de 11 años en un Super Bowl. En aquella oportunidad, Patriots se impuso con una brillante jugada defensiva en el último minuto. Hoy la experiencia de del que más veces ha ganado, se enfrenta a la confianza total de un equipo élite en todas sus líneas.

El enfrentamiento histórico entre Patriots vs Seahawks muestra un balance reñido. Seattle domina el récord general con 11 victorias contra 9 derrotas de New England; incluyendo temporada regular y playoffs combinados. Sin embargo, Patriots ganó su duelo en Super Bowl.

Ambas franquicias se han enfrentado 20 veces desde 1977. Desde 2004, los encuentros aumentaron competitividad con Patriots ganando 4 de 7 partidos disputados. El enfrentamiento más reciente fue victoria 23-20 de Seattle en septiembre 2024 durante temporada regular.

Patrios vs Seahawks - Super Bowl XLIX

El Super Bowl XLIX disputado el 1 de febrero de 2015 representa uno de los finales más dramáticos en historia de la NFL. Tom Brady lanzó cuatro touchdowns, pero el partido se decidió cuando Malcolm Butler interceptó pase de Russell Wilson, en la yarda 1, faltando 20 segundos, para el final.

La decisión del head coach Pete Carroll de lanzar en lugar de entregar el balón a Marshawn Lynch en la yarda 1 generó controversia inmediata. Patriots aprovechó el error ejecutando la intercepción más importante de su historia, conquistando su cuarto título en la era Brady-Belichick.

El Super Bowl LX representa una revancha 11 años después. Seahawks llega en un fantástico estado de forma con un equipo muy fuerte; mientras Patriots y su simplicidad buscan ser el equipo más ganador en la historia de la National Football League.