Desde 1955, la planta de Wilson en Ada, Ohio, fabrica artesanalmente cada balón del Super Bowl. Un riguroso proceso de veinte pasos, que inicio con el corte de pieles de vaca y termina en el kick off inicial: 8 de febrero del 2026 entre New England Patriots vs Seattle Seahawks.

Los balones se fabrican iniciando con los cortes de paneles de piel de vaca, donde los expertos deben igualar perfectamente el tono de cada pieza de cuero. Seguidamente recibe doscientas cincuenta puntadas realizadas a mano antes de ser introducido en una caja de vapor para su moldeado final.

Este tratamiento especial permite que el cuero se ablande, facilitando el giro manual del balón para que las costuras queden ocultas en su interior. La producción total alcanza las 228 unidades: 108 Patriots y 108 Seahawks y 12 balones (6 y 6) para cada pateador del equipo.

Cada vez estamos más cerca del tan esperado Super Bowl LX. Este 8 de febrero, descubre quién será el ganador y disfruta el show de medio tiempo con Bad Bunny.

Las manos de los protagonistas que fabrican el balón del Super Bowl

Detrás de cada pase de Drake Maye o Sam Darnold se encuentra el trabajo de artesanos como Katie Long, quien desde hace años cose manualmente todos los balones usados en el Super Bowl. Para ella, el mayor orgullo es demostrar que estas piezas no las fabrican máquinas, sino manos humanas.

La tradición familiar también define a la fábrica de Wilson, ejemplificada en trabajadores como Jimmy Conley, quien voltea manualmente hasta seiscientos balones diarios. Jimmy comparte su labor junto a su madre, Donna Conley, una experta que ha dedicado más de treinta años al encordado artesanal de ovoides.

Inmediatamente después de definirse los finalistas, el equipo de Ada inicia turnos nocturnos para estampar los logos de Patriots y Seahawks. Este esfuerzo incansable garantiza que los envíos partan hacia sus destinos en menos de cuarenta y ocho horas, manteniendo viva una tradición que une generaciones.

Quarterbacks con más anillos de Super Bowl en la historia

Tom Brady es el máximo ganador de la historia tras conquistar siete anillos de campeonato entre New England Patriots a y Tampa Bay Buccaneers. Su dominio absoluto durante dos décadas lo convirtió en el referente histórico, superando la cantidad de trofeos de cualquier franquicia.

Patrick Mahomes es el único que podría acercarse gracias a su inmenso talento, consistencia y el equipo que lo respalda en Kansas City Chiefs. Con apenas veintiocho años, ya posee tres títulos y es el líder activo con más victorias en el juego grande.