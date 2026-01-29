Indignación en la NFL: Tom Brady cuestiona la ausencia de Belichick en el Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda de la NFL, Tom Brady, se ha unido al coro de voces que cuestionan la decisión del comité del Salón de la Fama de no incluir a Bill Belichick en su primer año de elegibilidad.

El histórico mariscal de campo no ocultó su incredulidad ante la noticia de que el entrenador con el que conquistó seis anillos de Super Bowl no alcanzó los votos necesarios para ser inmortalizado este año. Según informes recientes, Belichick no logró obtener el respaldo de 40 de los 50 integrantes del comité, quedándose a las puertas del recinto de Canton en su primera oportunidad.

La defensa del "G.O.A.T."

En una entrevista concedida este miércoles al programa "Brock & Salk Show" de Seattle Sports 710, Brady fue contundente al defender la trayectoria de su antiguo mentor. "No lo entiendo. Estuve con él todos los días", declaró Brady. "Si él no es miembro del Salón de la Fama en su primera votación, entonces ningún entrenador debería serlo. Es completamente ridículo, porque la gente se lo merece por lo que ha logrado".

Para Brady, la decisión del comité ignora la realidad de lo que significa construir una dinastía durante dos décadas en una liga diseñada para la paridad.

Un historial que desafía la lógica

Belichick, de 73 años, llegó al proceso de selección como el gran favorito de la generación de 2026. Sus credenciales son, para la mayoría de los analistas, incuestionables:

· Ocho trofeos Lombardi: Seis como entrenador en jefe de los Patriots y dos como coordinador defensivo de los Giants.

· 333 victorias totales: La segunda cifra más alta en la historia, solo por detrás de las 347 del legendario Don Shula.

· Dominio absoluto: Dirigió a los Patriots en nueve Super Bowls y encadenó 19 temporadas ganadoras consecutivas (2001-2019).

Sombras y controversias en la deliberación

A pesar de sus éxitos, el camino de Belichick hacia el Salón de la Fama parece haber tropezado con los fantasmas del pasado. Se reporta que durante las deliberaciones del comité surgieron nuevamente los escándalos de Spygate (2007) y Deflategate (2015).

Aunque Belichick nunca fue suspendido directamente por el manejo de los balones en 2015, el estigma de las trampas y las multas históricas impuestas por la liga parecen haber pesado más para algunos votantes que su récord de victorias. No obstante, para Brady, nada de esto empaña la genialidad táctica de su entrenador.

"No hay ningún entrenador para el que prefiera jugar", enfatizó el exmariscal. "Si tuviera que elegir a un estratega para ganar un Super Bowl en una sola temporada, me quedaría con Bill Belichick sin pensarlo".

El ingreso es inevitable

Pese al trago amargo de este primer rechazo, Brady mantiene la calma sobre el futuro a largo plazo. Aunque considera que la espera es innecesaria e injusta, confía en que la justicia deportiva prevalecerá eventualmente.

"Va a entrar al Salón de la Fama. Al final del día, no me preocupa eso", concluyó Brady, dejando claro que el lugar de Belichick en la historia está sellado, con o sin el voto inmediato del comité.