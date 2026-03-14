Tarde de gloria para Flavien Prat: Cinco triunfos y un Virginia Oaks con Bottle Of Rouge

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La arena de Colonial Downs vibró este sábado con la disputa del Virginia Oaks, una de las pruebas centrales de la jornada. La competencia, reservada para potras de tres años, contó con una bolsa de $250.000 y un recorrido de 1.700 metros. Más allá del premio metálico, la carrera cobró una relevancia estratégica al otorgar puntos clave (50-25-15-10-5) para la clasificación al Kentucky Oaks, cita pautada para el próximo viernes 1 de mayo.

Un duelo de estrategias en la recta final: Yeguas Colonial Downs

Tras el retiro de Somemunny To Love (5), la nómina quedó reducida a solo cinco aspirantes. Desde el momento del salto inicial, el desarrollo de la prueba se concentró en un duelo de velocidad entre dos ejemplares. La castaña Dazzling Dame, bajo la conducción de Jevian Toledo, marcó el ritmo de la carrera e intentó una escapada durante gran parte del trayecto.

Sin embargo, el panorama cambió al ingreso de la curva final. En ese punto, la tordilla Bottle Of Rouge inició su avance bajo la dirección impecable de Flavien Prat. El doble ganador del Eclipse Award midió el esfuerzo de su conducida con precisión, dominó a la puntera antes de entrar en la recta definitiva y consolidó una victoria contundente.

Los parciales de la competencia reflejaron un ritmo intenso desde el arranque:

400 metros: 22,3

800 metros: 45,3

1.200 metros: 69,3

1.600 metros: 94,3

Tiempo total (1.700 m): 101,2

Rumbo a la cima de la clasificación

Bottle Of Rouge, hija de Vino Rosso en Blues Corner (por Bluegrass Cat), regresó a la acción tras 28 días de descanso. Con este triunfo, la pupila del Stud “Natalie J Baffert” mejora su récord personal a seis actuaciones con cuatro victorias.

La trascendencia de este éxito va más allá del trofeo. Al cruzar la meta en primer lugar, la tordilla sumó 50 puntos vitales. Con este puntaje, alcanza un total de 70 unidades en la ruta hacia el Kentucky Oaks, cifra que la sitúa en la segunda posición de la tabla general, solo por detrás de la yegua Explora.

Jornada histórica para Flavien Prat

En el ámbito de las apuestas, la ganadora devolvió dividendos de $3,60 a Ganador, $2,10 al Place y $2,10 al Show. Tras ella, el marcador oficial se completó con Dazzling Dame, cuya escolta le permitió acreditarse 25 puntos para alcanzar un total de 47 unidades. La tercera plaza correspondió a Baffle con 15 tantos, seguida por Hit Parade con 10, mientras que Kadabra cerró el lote con 5 puntos para la tabla clasificatoria.

Esta victoria representa el punto máximo de una tarde soñada para el jinete Flavien Prat. Hasta el momento del cierre de esta edición, el profesional francés acumula cinco triunfos en la cartelera de hoy y todavía mantiene dos compromisos pendientes en las competencias restantes. Su desempeño en Colonial Downs ratifica su estatus como uno de los conductores más efectivos de la hípica estadounidense actual.