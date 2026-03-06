El campeón al ataque: Las montas selectivas de Flavien Prat en el Tampa Bay Derby

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado 7 de marzo, el hipódromo de Tampa Bay Downs contará con la presencia estelar de Flavien Prat. El jinete europeo, galardonado con el Premio Eclipse como Jockey del Año en las últimas dos temporadas en Estados Unidos, encabeza una cartelera de lujo en el óvalo de Oldsmar.

El dominio de Flavien Prat en los Stakes del sábado

Aunque la jornada inicia con un Handicap de $70.000 en la tercera carrera, la acción selectiva para Prat despega en la cuarta prueba con el Challenger Stakes (G3). En esta competencia, el francés conducirá a Disco Time, pupilo de Brad Cox, quien figura como el principal favorito para llevarse la bolsa de $125.000.

Posteriormente, en el Columbia Stakes, Prat tomará las riendas de Congressional, ejemplar del entrenador Miguel Clement. La racha de eventos de grado continuará en el Hillsborough Stakes (G2), donde el fusta europeo hará yunta con el reconocido preparador Chad Brown sobre el lomo de Whiskey Decision, ejemplar que domina las apuestas tempranas con un 2-1.

Cuadro de montas estelares: Sábado 7 de marzo

Para facilitar el seguimiento de sus actuaciones, presentamos el orden de sus compromisos más importantes:

Carrera Competencia Ejemplar Entrenador Distancia / Superficie 4ta Challenger Stakes (G3) Disco Time Brad Cox 1.700m (Arena) 7ma Columbia Stakes Congressional Miguel Clement 1.600m (Grama) 9na Hillsborough Stakes (G2) Whiskey Decision Chad Brown 1.800m (Grama) 10ma Florida Oaks (G3) Dandona Saffie Joseph Jr. 1.700m (Grama) 11ma Tampa Bay Derby (G3) Canaletto Chad Brown 1.700m (Arena)

El plato fuerte llegará en la undécima competencia con el Tampa Bay Derby (G3). En esta prueba de $400.000, clave para el camino al Kentucky Derby, Prat buscará la victoria con Canaletto, nuevamente bajo la tutela de Chad Brown, partiendo con un sólido 5-2 en la apreciación previa.

No pierdas de vista el desempeño de las máximas estrellas del turf mundial y los detalles del camino a las Coronas de Estados Unidos