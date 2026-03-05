Hermano de Norkys Batista fue operado de emergencia

Suscríbete a nuestros canales

Luis, hermano de la actriz venezolana Norkys Batista fue operada en Miami, Estados Unidos. El hombre reveló imágenes de sus primeras horas tras la intervención, estando en la compañía de su pareja Mariela Alvarado.

Hermano de Norkys intervenido

El moreno compartió con sus 175 mil seguidores de Instagram que fue operado de la espalda baja, sin revelar más detalles.

En sus primeras horas tras la intervención estuvo un poco bajo de energía y disperso, producto de la anestesia.

“Si Dios conmigo ¿Quién en contra mí?”, escribió en una de sus historias, demostrando que tenía mucha fe de la intervención que le realizaron.

Luis deja reflexión

Hace semanas Luigi había posteado en sus redes, que se estaba realizando un tratamiento en la columna.

Aunque no reveló muchos detalles de su situación, destacó que muchas personas le escribían para decirle que estaba y se veían muy bien. Sin embargo, su padecimiento en la espalda eran bastante grande.

“Muchas personas ven las fotos sonrientes, pero realmente vengo de hacerme un tratamiento médico en mi columna. Por eso nunca podemos dejarnos llevar por lo que vemos”, dijo en un video.