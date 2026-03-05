¡Increíble! Una siesta termina con la racha de 364 partidos de Harrison Barnes

Suscríbete a nuestros canales

En el deporte profesional, las rachas de "Ironman" (jugadores que no se pierden partidos) suelen terminar debido a colisiones espectaculares, lesiones de ligamentos o desgastes físicos evidentes. Sin embargo, la trayectoria de Harrison Barnes sumó ayer un capítulo tan insólito como amargo: su racha de 364 partidos consecutivos llegó a su fin debido a una siesta previa al encuentro.

El alero de los Sacramento Kings, conocido por ser uno de los jugadores más confiables y resistentes de la liga, quedó fuera del roster oficial tras despertar con un dolor agudo en el tobillo que le impidió caminar con normalidad.

El incidente: De la cama a la lista de lesionados

Lo que parecía una rutina de descanso habitual antes de un partido se convirtió en una pesadilla logística para el cuerpo técnico de los Kings. Según informes del equipo, Barnes se recostó para su siesta habitual de la tarde y, al despertar, experimentó una inflamación significativa y dolor en el tobillo.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico por tratar la zona en las horas previas al salto inicial, la movilidad del jugador estaba tan comprometida que se decidió su baja inmediata por precaución.

Una marca para la historia

La racha de Barnes era, hasta ayer, una de las más largas activas en la NBA. El valor de sus 364 juegos al hilo destaca en una liga donde el "Load Management" (gestión de carga) y las ausencias programadas son la norma.

Duración: Más de cuatro temporadas completas sin faltar a una cita.

Impacto: Barnes no solo estaba presente, sino que promediaba más de 30 minutos por noche durante este periodo.

Contexto: Su última ausencia databa de hace varios años, sobreviviendo a esguinces leves y fatiga acumulada que habrían sentado a cualquier otro jugador.

Reacciones en el vestuario

El ambiente en San Antonio tras la noticia fue de incredulidad. Sus compañeros, acostumbrados a ver al 0 siempre listo en la alineación titular, tuvieron que ajustar sus esquemas de rotación de último minuto. La gerencia ha calificado el incidente como un "suceso fortuito" y se espera que Barnes sea evaluado día a día, aunque el daño estadístico a su histórica racha ya es irreversible.

La caída de la racha de Harrison Barnes nos recuerda la fragilidad del cuerpo humano, incluso en atletas de élite. Mientras la liga debate constantemente sobre cómo proteger a los jugadores de las lesiones por contacto, es un recordatorio irónico de que, a veces, el reposo mismo puede ser el detonante de una baja.