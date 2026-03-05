Clásico Mundial: Estas son las restricciones que tendrán los fanáticos en el Tokyo Dome

Suscríbete a nuestros canales

La experiencia del béisbol internacional en el Tokyo Dome tendrá ahora un componente más social para los fanáticos. Los organizadores del torneo anunciaron un ajuste en su política sobre el uso de redes sociales dentro del estadio, permitiendo que los aficionados compartan fotos y videos del evento para esta edición 2026.

Inicialmente, el reglamento del recinto generó confusión entre los asistentes debido a las restricciones para publicar contenido del juego. Sin embargo, tras evaluar la situación y considerando el impacto digital que generan los grandes eventos deportivos, la organización decidió modificar la norma y permitir publicaciones, aunque bajo condiciones específicas que se deben tomar en cuenta.

Clásico Mundial – Tokyo Dome

Las fotografías serán el tipo de contenido con mayor libertad para los fanáticos. Los asistentes podrán tomar imágenes durante cualquier momento del partido y publicarlas en sus plataformas digitales sin limitaciones en cantidad.

La única restricción importante es el uso de equipos profesionales, ya que no se permiten trípodes ni dispositivos especializados de grabación o fotografía, lo que limita que se genere contenido.

En cuanto a los videos del propio partido, las reglas son mucho más precisas. Cada espectador podrá compartir únicamente un video por encuentro, con una duración máxima de 60 segundos. Además, este material debe publicarse después de que el juego haya terminado y no puede ser editado antes de su difusión.

Por otro lado, el contenido relacionado con el ambiente del estadio tiene un margen más amplio. Grabaciones de los fanáticos, momentos de práctica o celebraciones en las gradas estarán permitidas con una duración máxima de 140 segundos.

Finalmente, también se pidió prudencia al publicar imágenes de jugadores, trabajadores del estadio o incluso otros aficionados en las redes, por lo que esto dará mucho de qué hablar en los próximos días dentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026.