Australia vs República Checa: ¿Mantendrán los australianos su invicto histórico en el WBC?

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) continúa su acción este marzo de 2026, y uno de los duelos más intrigantes de la fase de grupos es el enfrentamiento entre República Checa y Australia. Ambos equipos buscan consolidar su posición en el torneo internacional más prestigioso del béisbol, con Australia partiendo como el rival a batir según los registros históricos.

Historial y Antecedentes (H2H)

La balanza histórica se inclina totalmente a favor del conjunto oceánico. En su último enfrentamiento oficial durante el Clásico Mundial de Béisbol en marzo de 2023, Australia se impuso con autoridad sobre la República Checa con un marcador de 8-3. Hasta la fecha, los australianos mantienen un 100% de victorias en sus duelos directos contra los europeos en este certamen.

Actualidad de los Equipos

República Checa: En busca de la sorpresa

El equipo checo llega a este encuentro tras una serie de partidos complicados que han puesto a prueba su rotación de lanzadores.

Recientemente, sufrieron una derrota ante la República de Corea con un marcador de 14-4 el 5 de marzo de 2026.

Durante su preparación en febrero, cayeron ante equipos de la liga japonesa como Chiba Lotte Marines (18-1) e Hiroshima Toyo Carp (18-2).

A pesar de los resultados adversos, los checos son conocidos por su espíritu combativo y su capacidad para competir contra naciones con mayor tradición beisbolera.

Australia: Solidez y experiencia

Por su parte, Australia atraviesa un momento positivo tras su reciente victoria en el Clásico Mundial.

El 4 de marzo de 2026, derrotaron a Taiwán con un sólido 3-0 , demostrando un excelente control desde el montículo.

En la fase de preparación, también lograron una victoria ante los Yomiuri Giants 2 .

Australia cuenta con una base de jugadores con experiencia en torneos como el WBSC Premier12, donde han logrado triunfos ante selecciones como República Dominicana.

Análisis de Cuotas y Pronóstico de MeridianoBet

Debido a su reciente blanqueada ante Taiwán y su dominio histórico sobre los checos, Australia es el claro favorito para llevarse la victoria en este encuentro, con una cuota de -649. Las tendencias sugieren un partido donde el pitcheo australiano podría limitar significativamente la ofensiva de la República Checa.

R: Luimar González