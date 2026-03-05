Entérate de la yegua que así como voló en su ajuste podrá derrotar a la fija en el Clásico Ana María Freudman (GIII)

Suscríbete a nuestros canales

El primer meeting de 2026 en el Hipódromo La Rinconada sigue su curso. Este domingo 8 de marzo, la undécima reunión presenta una cartelera de 10 competencias, con los clásicos Ana María Freudman (GIII) y Mauricio Azar (GIII) como eventos centrales. Por su parte, el tradicional 5y6 Nacional abrirá sus apuestas a la altura de la quinta carrera.

La tercera competencia, programada para las 2:20 de la tarde, será el escenario de la sexta edición del Clásico Ana María Freudman (GIII). Esta prueba para potrancas de tres años, nacionales e importadas, se disputará sobre un trayecto de 1.300 metros. Un lote de ocho aspirantes buscará la victoria por una bolsa de $130.000.

La castaña importada Farolera (número 1), una hija del semental Maximum Security en Charming Becky es una de las competidores para la prueba selectiva, con la monta del jinete habitual José Alejandro Rivero y regresa a la cuadra del trainer Fernando Parilli Tota, al mismo tiempo reaparece luego de 84 días sin correr.

En su última, la ahora tresañera norteamericana arribó en la cuarta posición en la 20ma edición del Clásico Senegal (GI) (en calidad de dosañera), el pasado 14 de diciembre de 2025, a 5 cuerpos de la ganadora Latina Parts.

El miércoles 04 de marzo, la pupila de Parilli Tota ajustó de cara al clásico dominical, 42 segundos exactos para 600 metros, en pelo, muy cómoda, con remate de 12"3. Así lo dio a conocer en la hoja de ajustes de la División de tomatiempos del INH que es publicada en la cuenta oficial de la institución en las redes sociales.

