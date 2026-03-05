Génesis, hija menor de José Luis Rodríguez, posa muy sensual para ¡HOLA!

Suscríbete a nuestros canales

Momentos increíbles en Hollywood vive la actriz Génesis, hija del cantante y compositor venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”. La belleza posó muy sensual para una nueva edición de la revista ¡HOLA! América, con un ajustado vestido en color negro.

Una portada de altura

Rodríguez que participó en populares novelas latinas como “Doña Bárbara”, “Dame Chocolate” y “Prisionera”, mostró su lado más glam con un maquillaje en colores claros, cabello suelto y pronunciado escote, que ha dejado al público boquiabierto por verla tan radiante.

Sin embargo, lo que se llevó toda la atención es la entrevista que le realizaron, bajo el título: “Génesis Rodríguez, el origen de una estrella”, lo que demuestra que es una de las actrices latinas más influyentes hoy en Hollywood.

La belleza trabaja en la exitosa serie de Netflix “The Night Agent”, en la que comparte reparto con Britanny Snow, Hong Chau, Gabriel Basso y Luciane Buchanan.

En la conversación Génesis habla de su largo camino para llegar al éxito que vive ahora como un rostro de talento, entrega y dedicación que va en ascenso a lograr cosas increíbles en la meca del cine.

Amor por su padre

Además, habló del cariño que tiene por su progenitor, uno de los baladistas más importantes de Latinoamérica, con quien tiene una complicidad y conexión única.

Hace días José Luis estuvo en el programa “Despierta América”, en el que expresó con mucho sentimiento del orgullo que siente al ver a su pequeña lograr los objetivos claros en su carrera.