"Despierta América" le da la bienvenida a una nueva figura femenina

Suscríbete a nuestros canales

El programa de Univisión “Despierta América” es uno de los más populares y vistos de la televisión hispana en Estados Unidos. El show tiene a destacadas figuras de la animación como el venezolano Raúl González, Alan Tacher, Karla Martínez y Francisca Lachapel.

Gran momento

Ahora han informado que se incorpora una nueva figura para llenar de belleza y diversión las mañanas, se trata de la actriz Nitzia Chama, quien fue recibida el lunes 17 de noviembre en el programa.

Los conductores le dieron la bienvenida con bonitas palabras para comenzar la gran aventura con el show que ha recibido a grandes de la música, como Thalía, hace semanas con un especial único.

Chama se mostró muy feliz por su ingreso a importante programa y estar trabajando en lo que ama y le apasiona.

“A partir de hoy me podrán ver en el show nacional más visto en Estados Unidos y Latinoamérica. Regresé a mi casa Despierta América, pero ahora desde Miami”, comentó la conductora.

Regreso al show

La mujer ya había estado en el canal, pero en la ciudad de Los Ángeles, California, como corresponsal.