Félix Hernández supera su propia marca en la carrera hacia Cooperstown

La inmortalidad del béisbol parece estar abriendo sus puertas, paso a paso, para uno de los lanzadores más dominantes de su generación. En el proceso de votación para la Clase 2026 del Salón de la Fama de Cooperstown, el venezolano Félix Hernández ha alcanzado un hito personal que inyecta optimismo a su candidatura: ya suma 82 votos a su favor.

A simple vista, la cifra podría parecer discreta, pero el contexto estadístico cuenta una historia de crecimiento sostenido. El año pasado, al finalizar el proceso, el "Rey" recolectó un total de 81 votos, lo que representó un 10.5% del apoyo final. El hecho de haber superado esa marca histórica cuando aún falta por conocerse aproximadamente el 68% de las boletas (de un universo estimado de 400 votantes) sugiere un cambio de narrativa entre los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

El análisis de la tendencia

El camino al Salón de la Fama suele ser una carrera de resistencia, no de velocidad. Para Hernández, ganar terreno de forma tan temprana en el conteo público es un indicador de que su legado está siendo reevaluado bajo una nueva óptica. Mientras que en 2025 su techo fue de 81 menciones, en este ciclo de 2026 ha logrado rebasar esa barrera en tiempo récord, demostrando un crecimiento constante que lo aleja del riesgo de salir de la papeleta y lo posiciona como un candidato en ascenso.

¿Por qué este aumento es crucial?

El debate sobre Félix Hernández siempre ha girado en torno a su falta de victorias (169), una estadística que hoy se considera secundaria frente a su dominio periférico. Los votantes modernos están priorizando métricas donde Félix brilla:

Su pico de carrera: Entre 2009 y 2014, fue indiscutiblemente uno de los tres mejores lanzadores del planeta.

El Cy Young de 2010: Marcó un antes y un después al ganar el premio con apenas 13 victorias, validando su dominio por encima del apoyo ofensivo.

El juego perfecto: Un hito que sigue pesando en la memoria colectiva de los electores.

El panorama hacia el cierre

Aunque todavía está lejos del 75% necesario (aproximadamente 300 votos) para la exaltación inmediata, el objetivo de Hernández en este ciclo es consolidar una base sólida. Superar los 81 votos tan pronto confirma que no es un candidato que "va de salida", sino uno que está convenciendo a los escépticos año tras año.

Si la tendencia actual se mantiene, Hernández podría aspirar a terminar este ciclo por encima del 20-25% de la votación total. En el mundo de Cooperstown, pasar del 10% al 25% en un solo año es el tipo de salto que coloca a un jugador en la "vía rápida" para una futura inducción.