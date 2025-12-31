Félix Hernández ilusiona a Venezuela: gran ascenso en las proyecciones de Cooperstown

Suscríbete a nuestros canales

El camino hacia la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas entra en su etapa decisiva. Las votaciones para la Clase 2026 del Salón de la Fama de Cooperstown continúan actualizándose, y la expectativa crece conforme se acerca el 20 de enero, fecha en la que se revelarán oficialmente los nombres de los nuevos integrantes del templo de los inmortales.

El ascenso meteórico de Félix Hernández

En su segundo año de elegibilidad, Félix Hernández está demostrando que su candidatura tiene la fuerza necesaria para alcanzar la placa dorada en un futuro cercano. Tras debutar el año pasado con un modesto 20.6% de los votos, "El Rey" ha experimentado un salto significativo en la consideración de los periodistas.

De acuerdo con el rastreador de papeletas de Ryan Thibodaux, que recopila los votos hechos públicos hasta el momento, el derecho venezolano aparece en el cuarto lugar general con un sólido 59%. Esto se traduce en que Hernández ha sido incluido en 59 de las primeras 100 boletas registradas, lo que representa una ganancia neta de 22 votos con respecto a su desempeño en el ciclo anterior. Es importante destacar que apenas se ha escrutado cerca del 20% del total estimado de votantes, pero la tendencia es sumamente positiva para el exas de los Seattle Mariners.

Dominando entre los lanzadores

Con un premio Cy Young (2010) y dos títulos de efectividad en la Liga Americana en su vitrina, Hernández se posiciona actualmente como el lanzador con mayor respaldo en este ciclo. Incluso supera a figuras de renombre como Andy Pettitte, quien ostenta un 57% de apoyo en los registros actuales. Aunque para la exaltación se requiere un mínimo del 75%, este crecimiento del "Rey" sugiere que su entrada a Cooperstown es más una cuestión de "cuándo" que de "si ocurrirá".

Bob Abreu y la lucha por la permanencia

El segundo venezolano con mayor respaldo es Bob Abreu. El "Comedulce", quien transita por su séptimo año en las boletas, mantiene un ritmo constante con un 43.6% (17 votos a favor en el conteo público). Un dato relevante es que Abreu se encuentra superando a una figura mediática como Alex Rodríguez, quien actualmente registra un 41.0%. Para Abreu, mantener esta tendencia es vital para seguir escalando posiciones antes de que se agoten sus diez años de elegibilidad.

El panorama para Vizquel y "K-Rod"

En la otra cara de la moneda se encuentran Omar Vizquel y Francisco Rodríguez, quienes parecen haber perdido tracción en las primeras de cambio de este proceso. Vizquel, que en el pasado llegó a superar el 50% de los apoyos, continúa lidiando con un estancamiento en sus números, mientras que "K-Rod" lucha por mantenerse por encima del umbral necesario para no ser eliminado de futuras boletas.

Así marchan los porcentajes actuales de los venezolanos (basado en el 20% de votos escrutados):

Félix Hernández: 59%

Bob Abreu: 43.6%

Francisco Rodríguez: 16%

Omar Vizquel: 12%

El destino final de estos peloteros se conocerá en pocas semanas, cuando la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) emita el veredicto definitivo que podría llevar a un nuevo representante de Venezuela al altar más sagrado del béisbol.