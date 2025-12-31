MLB: Ketel Marte con tiempo limitado para resolver su futuro

Suscríbete a nuestros canales

Ketel Marte es uno de los peloteros más importantes de Diamondbacks de Arizona. El dominicano está involucrado en conversaciones con diferentes equipos de Grandes Ligas, pero sin acuerdo. Para evitar extender la situación más de lo necesario, la gerencia tiene un límite para el cambio.

Mike Hazen gerente de D-backs reconoció: "Es muy probable que pongamos fin a esto en breve, pero esto no va a seguir estancado. Necesitamos enfocar nuestra temporada baja". También aclaró que la situación de Marte se va a resolver quedándose o con un cambio en los próximos días.

Arizona necesita reforzar su pitcheo y por esa razón, Ketel es un moneda de cambio ideal. Buscan lanzadores controlados con un nivel óptimo de MLB. Sin embargo, también necesitan reforzar la ofensiva, por lo cual la situación del dominicano debe cerrarse cuanto antes para atacar otros frentes.

Diamondbacks de Arizona tiene a Red Sox como el socio ideal para cambiar a Ketel Marte

Medias Rojas de Boston son los más interesados en adquirir los servicios de Ketel Marte. Una situación que conoce muy bien Diamondbacks de Arizona y por la cual estaría pidiendo a Brayan Bello, Payton Tolle o Kutter Crawford; peloteros controlados con nivel MLB.

Red Sox es el socio ideal de D-backs, porque cuenta con los lanzadores necesarios sin necesidad de afectar la armonía de la rotación. Sin embargo, aún no hay acuerdo por la pasividad de Boston en las negociaciones. Las cartas están en la mesa, solo hace falta el apretón de manos.

Números de Ketel Marte en su carrera

Ketel Marte es un pelotero polivalente que cuenta con contacto y poder. Defiende varias posiciones y es un líder nato, de esos que hay que escuchar y que tira del carro cuando las cosas no van bien. Es un perfil de jugador necesario en cualquiera de los 30 equipos de Grandes Ligas.

Números de Marte en su carrera:

- 1230 juegos, 4534 turnos, 688 anotadas, 1273 hits, 270 dobles, 43 triples, 171 jonrones, 587 impulsadas, 471 boletos, 809 ponches, 65 bases robadas, .281 promedio, .351 OBP, .472 SLG, .823 OPS