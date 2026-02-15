El reloj de Portland sigue funcionando: Damian Lillard conquista su tercer trono de triples

Suscríbete a nuestros canales

Damian Lillard, el ícono de los Portland Trail Blazers que no ha podido disputar ni un solo minuto esta temporada debido a un desgarro en el tendón de Aquiles, demostró el sábado que el "Dame Time" es una constante universal. En una exhibición de sangre fría, derrotó a los finalistas Kon Knueppel y Devin Booker para reclamar su tercer trofeo en el Concurso de Triples de la NBA.

Lillard registró una impresionante puntuación de 30 en la ronda final, asegurando el evento por tercera vez en su carrera. Con este triunfo, el base se une a un Olimpo exclusivo habitado únicamente por las leyendas Larry Bird y Craig Hodges, los únicos otros jugadores capaces de lograr tal hazaña.

Una final de alta tensión

La ronda definitiva comenzó con un tropiezo para el joven Kon Knueppel, quien tras una sólida primera fase, apenas pudo sumar 17 puntos. La verdadera presión recayó sobre Devin Booker; el escolta de los Suns tuvo en sus manos la oportunidad de forzar un empate, pero su último tiro, el del "dinero", se estrelló en la parte frontal del aro, dejando el camino libre para la coronación de Lillard.

"Estaba rezando por su caída", confesó Lillard con un toque de humor a Zora Stephenson de NBC, refiriéndose al inicio fulminante de Booker. En la ronda inicial, Booker lideró con 30 puntos, seguido por Lillard y Knueppel, ambos con 27. En el camino quedaron figuras de la talla de Donovan Mitchell (24), Norman Powell (23), Jamal Murray (18), Tyrese Maxey (17) y Bobby Portis, quien cerró la tabla con 15 unidades.

El valor de competir en la adversidad

Para un jugador de 35 años que atraviesa uno de los procesos de rehabilitación más difíciles de su carrera, este trofeo tiene un sabor distinto. "Significa mucho", comentó Lillard al reportero Mark Medina. "Poder participar en alguna competición, sentir un poco de presión, hacer algo que no he podido hacer en todo el año... es uno de los mayores honores que puedes tener como tirador en esta liga".

Este logro subraya la longevidad del base, quien ha ganado tres de los últimos cuatro concursos. En 2025, se quedó a las puertas de la final por apenas un punto, en una edición que terminó ganando Tyler Herro de los Miami Heat.

El camino hacia el regreso a las canchas

Aunque su puntería está intacta, el regreso físico de Lillard a la acción real con los Blazers se maneja con extrema cautela. Tras su breve paso por Milwaukee y su regreso a Portland como agente libre el verano pasado, el nueve veces All-Star no tiene prisa por forzar su tendón de Aquiles.

Sin embargo, las noticias son alentadoras. "Estoy en la etapa en la que lo estoy probando", afirmó el sábado, sugiriendo que su recuperación avanza según lo previsto. Por ahora, los fanáticos de Portland pueden celebrar que, aunque su estrella aún no corre por la duela, sigue siendo el tirador más temible del planeta cuando el reloj marca su hora.