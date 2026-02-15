Multas y advertencias: La cruzada de Silver por la integridad competitiva

Suscríbete a nuestros canales

El comisionado de la NBA, Adam Silver, no se anduvo con rodeos. Según su visión, los equipos están practicando el tanking (perder intencionalmente para mejorar la posición en el draft) de forma más agresiva que en cualquier otro momento de la historia reciente. Ante esto, la liga está evaluando medidas que van desde sanciones económicas hasta soluciones radicales, como la revocación de selecciones del draft o una reestructuración total del sistema de lotería.

Silver abordó este espinoso tema durante su discurso anual en el fin de semana del Juego de las Estrellas 2026, celebrado en el flamante Intuit Dome. Su mensaje fue una advertencia directa para las gerencias: la NBA hará lo que sea necesario para garantizar que todos los equipos compitan al máximo nivel.

Tolerancia cero ante el "descanso" forzado

La liga ya pasó de las palabras a la acción. El jueves pasado, la NBA impuso una multa de $500,000 dólares al Utah Jazz y de $100,000 a los Indiana Pacers. El motivo: dejar en la banca a jugadores saludables sin justificación médica clara, una práctica que Silver considera una traición a la integridad del deporte.

“¿Estamos viendo un comportamiento peor este año? Sí, esa es mi opinión”, sentenció Silver. “Eso fue lo que me llevó a imponer esas multas. Queríamos, de forma muy intencionada, poner a los equipos sobre aviso: vamos a analizar con lupa todas las circunstancias de esta temporada”.

¿Un sistema de 80 años que ya caducó?

Silver es consciente de que las multas de seis cifras —que para muchos propietarios son solo un "costo de hacer negocios"— podrían no ser suficientes. Especialmente cuando el premio es un puesto privilegiado en un draft que se proyecta como uno de los más profundos y cargados de talento en décadas.

“La liga tiene 80 años y es hora de revisarla con ojos nuevos. Quizás el sistema actual sea una forma anticuada de gestionar el talento”, reflexionó el comisionado. “Necesitamos un método para distribuir a los jugadores de forma justa que incentive la paridad. Lo que estamos viendo ahora mismo, simplemente, no está funcionando”.

El castigo definitivo: perder selecciones

El comité de competición de la NBA ya está trabajando en la reestructuración de la lotería para minimizar las ventajas de perder. Sin embargo, la amenaza más seria que lanzó Silver fue la posibilidad de revocar selecciones del draft a los reincidentes. Perder el derecho a elegir a una futura estrella duele mucho más que cualquier multa económica.

“Ahora mismo se están discutiendo todos los remedios posibles para detener este comportamiento”, afirmó Silver, dejando claro que no hay vacas sagradas en esta discusión.

El laberinto de los incentivos desalineados

A pesar de su firmeza, Silver reconoció el dilema existencial que ha perseguido a la NBA desde los años 60: el sistema actual castiga la mediocridad. Para muchas franquicias, es preferible ser "el peor de la clase" para obtener una estrella, que ser un equipo promedio sin aspiraciones reales al título.

“Es evidente que los incentivos están desalineados”, admitió. “El peor lugar para estar es el medio. O eres excelente o eres malo, porque ser malo te ayuda en el draft. Es una situación difícil porque, en muchos casos, son los propios aficionados quienes animan a sus equipos a perder para mejorar sus posibilidades de futuro. Pero eso es una traición a la relación con el fan que paga por ver un espectáculo competitivo”.

El mensaje desde el Intuit Dome es claro: la NBA busca proteger su producto global y no permitirá que la carrera por el próximo gran prospecto convierta la temporada regular en un simulacro de competencia.