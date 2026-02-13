La NBA investiga a Los Ángeles Clippers por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

La oficina del comisionado de la NBA ha iniciado una investigación formal contra la organización de los Los Angeles Clippers, tras surgir acusaciones graves de irregularidades financieras.

Según ha informado el periodista Joe Vardon, la liga sospecha de una presunta elusión del límite salarial (salary cap circumvention) vinculada a un contrato publicitario de 28 millones de dólares que involucra a su estrella, Kawhi Leonard.

El núcleo de la controversia

La investigación se centra en determinar si el mencionado acuerdo de patrocinio de Leonard es, en realidad, un mecanismo de pago "bajo la mesa" diseñado para compensar al jugador fuera de los registros oficiales de la nómina del equipo.

En una liga donde el equilibrio competitivo se rige por un estricto tope salarial, cualquier beneficio económico indirecto otorgado por una organización (o entidades vinculadas a sus propietarios) se considera una violación directa del Convenio Colectivo (CBA).

El reporte de Vardon sugiere que la NBA está examinando la legitimidad de este contrato de 28 millones de dólares, buscando pruebas de que el acuerdo no responde a un valor de mercado publicitario real, sino que fue orquestado para eludir las restricciones salariales y permitir a los Clippers retener talento sin incurrir en los impuestos de lujo correspondientes.

Sanciones sin precedentes en el horizonte

La gravedad de estas acusaciones ha puesto en alerta a toda la comunidad deportiva, ya que los castigos estipulados por el reglamento de la NBA para este tipo de infracciones son de los más severos en el deporte profesional. De confirmarse la culpabilidad de la franquicia angelina, la liga podría imponer una combinación de las siguientes sanciones:

Multa Económica Récord: Una penalización financiera de hasta 7.5 millones de dólares contra la organización. Pérdida de Activos de Draft: La confiscación de múltiples selecciones de primera ronda, lo que comprometería gravemente el futuro a largo plazo del equipo. Anulación de Contrato: La sanción más drástica y temida: la NBA tiene la potestad de anular por completo el contrato actual de Kawhi Leonard, convirtiendo al jugador en agente libre de manera inmediata y dejando a los Clippers sin su pieza central.

Un golpe a las aspiraciones de los Clippers

Esta investigación llega en un momento crítico para la franquicia propiedad de Steve Ballmer. Con la reciente inauguración de su nuevo pabellón, el Intuit Dome, y una inversión masiva en una plantilla diseñada para ganar el campeonato "ahora o nunca", una sanción de este calibre podría descarrilar años de planificación estratégica.

La anulación del contrato de Leonard no solo representaría un desastre deportivo, sino también un colapso en la estructura de planificación salarial de la liga, sentando un precedente peligroso para otras organizaciones que intenten maniobras similares.