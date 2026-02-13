LVBP: ¿Qué tan buenos son los números de Luis Sojo como gerente deportivo?

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una larga carrera como pelotero profesional, Luis Sojo decidió apostar por su liderazgo y conocimientos de la pelota para afrontar nuevos retos en su etapa de retirado. De ahí a que haya ejercido tanto de manager como de gerente deportivo, dos roles en los que ha tenido sus altibajos.

Sojo y una amarga salida de Leones

Durante este viernes 13 de febrero se dio a conocer la desvinculación del exgrandeliga con los Leones del Caracas, con quienes asumió la gerencia deportiva para la zafra 2025-2026. Y es que el conjunto melenudo vivió una de sus peores temporadas en el último lustro, algo que también llevó a la salida del manager José Alguacil.

Luis Sojo comenzó a ejercer su rol con los melenudos desde el pasado 20 de mayo de 2025, con la intención de continuar las labores que venía ocupando Víctor Gárate en las zafras anteriores. Al final, bajo su mando solo realizó par de cambios: Moisés Gómez por Francisco Arcia (enviado a Bravos) y Anthony Vizcaya por Yohander Méndez (enviado a Magallanes).

Pero en lo que respecta al rendimiento colectivo del equipo, ya todos saben cómo concluyó todo. La tabla de la ronda regular tuvo a unos Leones del Caracas en el sótano, con marca de 24 triunfos y 32 derrotas. Además, a esos decepcionantes números hay que añadirle los problemas con la importación y el cuerpo de lanzadores, dolores de cabeza que nunca pudieron solucionar en los dos meses de competición.

Su paso gerencial en Tiburones

Previo a su llegada al conjunto capitalino, Luis Sojo agarró experiencia gerencial con Tiburones de La Guaira. En este caso, un título de la LVBP y de la Serie del Caribe impulsaron su carrera desde las oficinas, con el único detalle que esos éxitos no estuvieron ni cerca de repetirse nuevamente.

Como muchos recordarán, el caraqueño asumió por primera vez el rol de gerente deportivo tras la renuncia de César Collins en noviembre del 2023. Desde entonces aplicó una serie de medidas que llevó a la salida del entonces manager Edgardo Alfonzo, reemplazado por un Oswaldo Guillén que los llevó a ser campeones.

Si bien la franquicia rompió esa sequía de 38 años sin ganar un título de LVBP, para la 2024-2025 nada fue igual y los escualos finalizaron penúltimos en la clasificación, esto luego de ceder ante Leones en un juego extra para determinar el segundo clasificado al Comodín.

En resumidas cuentas, Luis Sojo dejó balance global de 73 victorias y 57 derrotas (entre LVBP y Serie del Caribe) durante su ciclo con Tiburones de La Guaira.