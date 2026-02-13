WBC: Esto dice el gerente de Venezuela sobre la posible ausencia de Willson Contreras

Suscríbete a nuestros canales

El pasado jueves se dio a conocer el roster oficial de Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol que inicia el 5 de marzo y aunque muchos ya comenzaron a estructurar sus posibles alineaciones, incluyendo a Willson Contreras entre los titulares, lo cierto es que aún no está 100% confirmada la participación del nuevo jugador de los Medias Rojas de Boston.

Entre las opciones, para jugar en la inicial destacan: Luis Arráez, Salvador Pérez y el mayor de los hermanos Contreras; siendo este último el favorito de algunos analistas. No obstante, el gerente del Team Beisbol Venezuela, José "Chato" Yépez, habló este viernes sobre el caso de Willson.

¿Por qué la presencia de Willson Contreras no está confirmada a pesar de estar en el roster?

Recientemente, el experimentado slugger prendió las alarmas al informar que todavía no sabe si va al Clásico Mundial porque debe someterse a una nueva evaluación, debido a que en la pasada campaña presentó molestias.

Sobre esa situación, Yépez explicó en una entrevista con Guillermo Yáber, "Eso es parte de las reglas del Clásico. Hay casos donde el seguro espera un poco más, para verlos en el Spring Training, ellos quieren ver cómo están de sus lesiones pasadas, también sobre aquellos peloteros que tuvieron alguna cirugía". Aunado a eso, indicó que hay otros casos adicionales al de Contreras, pudiendo ser un total de tres jugadores los que están pasando por esa situación con el seguro.

Sin embargo, considera que en todos los casos, la respuesta será positiva. "Eso es una rutina y estamos confiados que todos los peloteros que estén en ese proceso van a estar con el equipo".

Yépez, también dejó claro que en los casos de las ausencias hay muchos razones y eso es algo que se debe entender, por ende, fueron trabajando con las confirmaciones.