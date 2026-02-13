Esto fue lo que pagó el 5y6 de Valencia este viernes 13-02-2025

Este viernes 13 de febrero de 2026, se realizó la cuarta reunión en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una agenda de ocho carreras, sin la inclusión de pruebas selectivas.

La cuarta reunión de la presente temporada ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord, que por segunda semana ascendió a Bs. 50.370.730,00. De esta suma, se destinaron Bs. 7.051.902,20 a quienes acierten los 5 ganadores, y Bs. 27.200.194,00 a los que acierten los 6 de la fama.

En la primera válida ganó Chipis Time, conducida por Álvaro Finol y presentada por Jesús Carfunjol Arteaga, por lo que pagó un dividendo de Bs 85,05 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para el caballo Cassiusclay, en la Condicional de Reclamo para caballos de tres y más años, montado por Osis Martínez y preparado por Jesús Carfunjol Morillo, pues abonó un dividendo de Bs. 106,17 a ganador.

En la tercera competencia válida, Skydive se impuso en el recinto con una fuerte atropellada por el centro de la cancha, montado por Osis Martínez. Fue la segunda victoria de la tarde para este jinete, quien participó en yunta esta vez junto a Alejandro Ortiz. El dividendo en taquilla pagó Bs 138,82 al ganador.

El triunfo en la primera de la Triple Apuesta fue para la debutante Frida, yegua entrenada por Henfry Alayón, y con José Tuarez en el sillín, por lo que generó un dividendo de Bs 61,28. Para la quinta válida, la victoria fue para Ram Power que se estrena con victoria en la arena de Hinava proveniente de La Rinconada, abonó un dividendo de Bs 100,96 y la monta de José Gilberto Hernández.

Y, por último, cerró el cuadro del 5y6 nacional del viernes en Valencia, en carrera que ganó Compadre Toby, que deja un dividendo de Bs 115,38 a ganador y le dio a Jaime Lugo Jr. la segunda victoria de la tarde.

5y6 Nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco (5), fueron un total de (11270), los cuales ganaron Bs 619,46, mientras que los afortunados con los tickets de los seis (6) caballos de la fama, fueron en total (2347) y cada uno se ganó Bs 11.474,81.