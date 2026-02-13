¿Debut triunfal? Así voló en la pista la potra importada antes de su estreno este domingo

El domingo 15 de febrero, el hipódromo La Rinconada llevará a cabo su octava reunión del año, presentando una cartelera con 10 emocionantes competencias, incluyendo dos destacados Clásicos: Segula C (GIII) y Hylander (GIII).
La primera carrera, que corresponde a la quinta válida, contará con la participación de seis yeguas nacionales e importadas, de tres años, debutantes o que aún no han ganado. Estas competirán por un premio total de $28.730 en un recorrido de 1.300 metros.
Divina Providencia (USA) (número 5), es una de las competidoras importadas inscritas en el ciclo no válido, montada por el jinete aprendiz Oliver Medina y presentada por Fernando Parilli Araujo para el Stud Marco Antonio.
Esta potra norteamericana hará su debut en la prueba dominical en el óvalo de Coche. Es hija del padrillo Mendelssohn y Navajo, por Union Rags. La tresañera fue adquirida en Estados Unidos por el agente Julio Rada para la cuadra del propietario Miguel García, del Stud Marco Antonio. Desde ya, ha generado comentarios positivos debido a su destacada preparación y desempeño en los entrenamientos.
Ajuste: La Rinconada
Este martes 10 febrero la pupila importada de Parilli Araujo galopó dos vueltas, en silla y el miércoles 11 de febrero ajustó: 25,4 41,4 (600MTS) (ES) AL TIRO, CONTENIDA, con el mismo aprendiz Oliver Medina.