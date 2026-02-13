Defensor venezolano vuelve a marcar en la Copa Libertadores

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol tiene una capacidad única para pasar de la gloria al drama en cuestión de minutos, y nadie lo vivió de forma más intensa que Jhon Chancellor en la vuelta de la primera ronda de la Copa Libertadores 2026.

El experimentado central venezolano de 34 años volvió a demostrar su vigencia en el juego aéreo, pero terminó viviendo una eliminación dolorosa con la Universidad Católica.

Gran estreno goleador en la Libertadores

Chancellor llegaba al partido de vuelta con la confianza por las nubes. La semana pasada, en el duelo de ida, fue el autor del único tanto (1-0) que le dio la ventaja provisional a su equipo, conectando un testarazo implacable.

En la vuelta, la historia parecía repetirse. Volvió a imponer su físico en el área rival para anotar su segundo gol consecutivo en el torneo Conmebol, permitiendo que la Universidad Católica luchara hasta el final.

Drama en los penales

A pesar del esfuerzo goleador de Jhon Chancellor, el partido fue un intercambio de golpes constante que terminó con un marcador global de 4-4, obligando a definir el pase a la segunda ronda desde el punto de penalti.

En la tanda decisiva, el destino le dio la espalda al defensor. El zaguero, que había sido el salvador durante el tiempo reglamentario, falló su ejecución, dejando el camino libre para que Juventud se impusiera con un marcador de 4-3 en la tanda.

Rafael Romo atajó un penal

En el arco de la Católica también hubo presencia venezolana destacada con Rafael Romo. El guardameta de la Vinotinto cumplió con su parte, mostrando sus reflejos al detener uno de los penales de la tanda, manteniendo viva la esperanza hasta el último suspiro.

Sin embargo, los errores en los lanzamientos de sus compañeros impidieron que la gran actuación de la dupla venezolana se tradujera en la clasificación.

Con este resultado, la Universidad Católica se despide prematuramente del sueño continental, dejando a un Chancellor que, pese a sus dos goles en la serie, se marcha con el sabor amargo de la eliminación.