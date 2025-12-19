Rafa Romo se quiebra al hablar de la Vinotinto tras quedar campeón en Ecuador

Suscríbete a nuestros canales

Rafa Romo cerró un 2025 por todo lo alto tras proclamarse campeón con la Universidad Católica en la Copa Ecuador, superando 3x2 a Liga de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa, en la jornada de este jueves 18 de diciembre.

Aunque no defendió los tres palos en el partido decisivo, el guardameta venezolano fue importante en la exitosa temporada de la organización, que también destacó en los primeros lugar en la Serie A, que viene siendo la Primera categoría del fútbol ecuatoriano.

En plena celebración del experimentado arquero, el nombre de Venezuela no pasó desapercibido, donde en el mes de septiembre sufrió una de las derrotas más dolorosas en su carreras tras perder 3-6 ante Colombia y no lograr la clasificación al Mundial 2026, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.

Rafa Romo: "Es una gota de alegría entre el mar de tristeza"

Durante la celebración con el club ecuatoriano, el portero se le preguntó sobre esta conquista con su club en medio de la gran decepción que sufrió con la selección de Venezuela en la pasadas Eliminatorias de Conmebol, perdiendo su boleto al repechaje mundialista en la última jornada.

Agradecerle al país que siempre está apoyando. Para mí, esto es una gota de alegría en el mar de tristeza que fue no clasificar al Mundial, pero esto es así", declaró Romo intentando contener sus lágrimas.

Pese a que fue considerado como uno de los mejores guardametas durante los clasificatorios a la Copa del Mundo con la Vinotinto, el de Turén no logró el cometido de darle una alegría su país y afrontar su primer Mundial de mayores en su carrera profesional.

Con la voz quebrada, Romo expresó el dolor y la frustración que supone no alcanzar el gran objetivo, reflejando el compromiso y el sentimiento que tiene por vestir la camiseta de su país. Sus palabras evidenciaron que, más allá de los títulos, el sueño mundialista sigue siendo una herida abierta para él y para toda la selección venezolana.