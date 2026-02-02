LVBP: Caribes no se rinde y sorprende al Magallanes en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Ya es oficial. La final de la temporada 2025-2026 se decidirá en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz. Y es que en la noche de este domingo, Caribes de Anzoátegui lo dejó todo sobre el terreno de juego para imponerse por 5 a 3 a Navegantes del Magallanes y así forzar un sexto juego.

Caribes va por la épica

Las acciones en Valencia arrancaron con una Tribu dispuesta a hundir a la Nave como diera lugar, ya que otra derrota los dejaría sin opciones al título. Es por eso que solo necesitaron de los tres primeros episodios para hacer daño con su ofensiva y así dejar la serie 3-2.

En la primera entrada, Herlis Rodríguez consiguió a Carlos Mendoza y Aldrem Corredor en las almohadillas, situación que no dejó pasar para inaugurar la pizarra con un doble por los lados del jardín derecho.

Luego, en el segundo inning, los orientales contaron con un toque de fortuna al momento de que Corredor tomó un nuevo turno al bate. En esta ocasión bateó un rodado para doble matanza, pero el tiro del campocorto José Gómez terminó en error para que dos rayitas más entraran. Poco después, en el tercero, Jesús Sucre apareció para remolcar la quinta con un doble.

Si bien los filibusteros atacaron con precisión, no pudieron concretar la remontada. Leandro Cedeño apareció como ha sido costumbre en esta final y empujó una en el cuarto con doble; para el séptimo, Rougned Odor también descontó por medio de un sencillo productor; mientras que en el octavo, Tucupita Marcano hizo gala de su fuerza con un enorme cuadrangular solitario.

De esta manera, Caribes de Anzoátegui obtiene su segunda victoria de esta final y ahora tratará de igualar la línea de Navegantes del Magallanes en Puerto La Cruz. El sexto choque entre ambos conjuntos se realizará este lunes, 2 de febrero.