¡Pidiendo chance! Víctor Bericoto sigue brillando en el Spring Training con San Francisco

Los Gigantes de San Francisco tienen en estos momentos uno de esos dilemas que son satisfactorios, para los directivos. Se trata del caso del venezolano Víctor Bericoto, quien llegó a los campos de entrenamiento previo a la temporada 2026 como invitado y su rendimiento está cautivando las miradas del staff de la novena de la bahía.
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El jugador perteneciente a Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, ya escaló en la zafra anterior a la filial Triple A de su organización. Sin embargo, por el camino que va, este debe ser su año, para sumarse como un nuevo bigleaguer venezolano.
Víctor Bericoto conecta un dantesco bambinazo:
En la jornada de este miércoles, la novena de San Francisco cayó 5 carreras por 1 ante los Dodgers de Los Angeles y justamente, el único que pudo hacer daño, fue el "Beri", en su único turno de la tarde.
El jardinero venezolano entró en el octavo tramo como emergente ante el zurdo Tanner Scott y después de estar en cuenta igualada (1-1), logró conectar un kilométrico batazo que superó los 415 pies de distancia por todo el jardín central.
Víctor Bericoto sigue elevando sus números en el Spring Training:
Ese bambinazo, le permite al derecho venezolano seguir elevando sus registros ofensivos, en busca de una oportunidad en el roster de 40 y realmente no se la está poniendo nada fácil al staff.
Bericoto, ya tiene tres vuelacercas, incluyendo un grand slam, elevó a 13 su cantidad de remolcadas, subió su OPS a 1.230 y exhibe un grandioso average de .457, tras sus primeros 35 turnos en los entrenamientos.