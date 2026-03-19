¡Pidiendo chance! Víctor Bericoto sigue brillando en el Spring Training con San Francisco

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Los Gigantes de San Francisco tienen en estos momentos uno de esos dilemas que son satisfactorios, para los directivos. Se trata del caso del venezolano Víctor Bericoto, quien llegó a los campos de entrenamiento previo a la temporada 2026 como invitado y su rendimiento está cautivando las miradas del staff de la novena de la bahía.

El jugador perteneciente a Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, ya escaló en la zafra anterior a la filial Triple A de su organización. Sin embargo, por el camino que va, este debe ser su año, para sumarse como un nuevo bigleaguer venezolano.

Víctor Bericoto conecta un dantesco bambinazo:

En la jornada de este miércoles, la novena de San Francisco cayó 5 carreras por 1 ante los Dodgers de Los Angeles y justamente, el único que pudo hacer daño, fue el "Beri", en su único turno de la tarde.

El jardinero venezolano entró en el octavo tramo como emergente ante el zurdo Tanner Scott y después de estar en cuenta igualada (1-1), logró conectar un kilométrico batazo que superó los 415 pies de distancia por todo el jardín central.

Víctor Bericoto sigue elevando sus números en el Spring Training:

Ese bambinazo, le permite al derecho venezolano seguir elevando sus registros ofensivos, en busca de una oportunidad en el roster de 40 y realmente no se la está poniendo nada fácil al staff.

Bericoto, ya tiene tres vuelacercas, incluyendo un grand slam, elevó a 13 su cantidad de remolcadas, subió su OPS a 1.230 y exhibe un grandioso average de .457, tras sus primeros 35 turnos en los entrenamientos.