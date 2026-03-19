¿Adiós a la primavera? El Clásico Mundial estudia un histórico parón a mitad de temporada

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Tras haber pulverizado los récords de asistencia y audiencia televisiva en su edición de 2026, el Clásico Mundial de Béisbol ya no es solo un experimento ambicioso; es una realidad global que mira hacia el futuro. El torneo regresará oficialmente en 2029 o 2030 y, en un giro que podría cambiar la estructura del béisbol profesional, la organización estudia trasladarlo a mitad de temporada.

La posibilidad de un "Parón por el Clásico" al estilo de la Copa del Mundo de fútbol es una idea fascinante. Sin embargo, no es un reto menor: implicaría congelar el apretado calendario de 162 juegos de la MLB durante al menos dos semanas, algo nunca visto en la historia de las Mayores.

El eterno dilema del calendario primaveral

Desde su creación en 2006, el CMB se ha disputado tradicionalmente en marzo, durante los entrenamientos de primavera (Spring Training). Esta ubicación ha sido siempre un arma de doble filo. Aunque sirve como el preámbulo perfecto para la temporada, obliga a imponer restricciones estrictas en el conteo de lanzamientos para proteger los brazos de los jugadores.

Además, el temor a las lesiones antes del "Opening Day" ha provocado que muchos equipos nieguen el permiso a sus estrellas más brillantes. Un torneo en julio, con los jugadores ya en ritmo competitivo, podría ser la solución definitiva para ver a los mejores lanzadores del mundo sin "correas" ni restricciones.

¿Cada tres o cuatro años? El dilema de la exclusividad

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, aseguró el miércoles que están evaluando seriamente este cambio. "A medida que el juego evoluciona, hemos hablado sobre torneos a mitad de temporada en general. Si decidiéramos tomar en serio la idea de un torneo veraniego, esta sería la oportunidad ideal", afirmó el ejecutivo a The Associated Press.

Otro punto de debate es la frecuencia. Aunque el entusiasmo de la fanaticada pide más acción, Manfred prefiere mantener el prestigio del evento:

"He recibido correos pidiéndome acortar la espera para el próximo torneo. Sin embargo, creo que un ciclo de tres o cuatro años es lo más adecuado. El momento oportuno dependerá de nuestros otros esfuerzos internacionales".

Un crecimiento imparable en las gradas

El éxito comercial de 2026 ha sido el argumento definitivo para consolidar el torneo. Las cifras hablan por sí solas y muestran una evolución impresionante:

Asistencia total 2026: 1,619,839 aficionados (un aumento del 24% respecto al récord de 2023).

Asistencia total 2006: Apenas 740,451 personas presenciaron el torneo inaugural.

Promedio por partido: Con 47 encuentros disputados, el ambiente en las sedes de Miami, Houston, San Juan y Tokio confirmó que el béisbol es un lenguaje universal.

El fenómeno televisivo y el impacto global

No solo se llenaron los estadios; las pantallas también "ardieron". El crecimiento de la audiencia ha sido exponencial, demostrando que el interés por los duelos entre naciones supera, en ocasiones, el interés por la postemporada tradicional.

En 2006, el partido más visto fue un México vs. Estados Unidos con 2.46 millones de espectadores. Para 2026, el duelo de semifinales entre Estados Unidos y República Dominicana alcanzó la cifra de 7.37 millones de espectadores a través de FS1 y Fox Deportes, superando con creces los 5.2 millones de la final de 2023.

"No se parece en nada a cómo empezamos en 2006", reflexionó Manfred con satisfacción. "Siento que esta vez hemos alcanzado otro nivel. Establecimos un récord de asistencia desde la fase inicial y, para cuando llegamos a las semifinales y la final, el éxito fue total". El mensaje es claro: el Clásico Mundial ha llegado para quedarse, y su próxima evolución podría ser la más audaz de todas.