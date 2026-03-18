Voto de confianza para Sasaki: Dave Roberts confirma al japonés como abridor

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Roki Sasaki comenzará la temporada regular como miembro de la rotación abridora de los Dodgers de Los Ángeles, a pesar de una pretemporada complicada en la que registró una alarmante efectividad de 13.50; así lo dio a conocer este miércoles el mánager del conjunto angelino Dave Roberts.

Roberts señaló que el derecho de 24 años "será uno de nuestros titulares" mientras el equipo ultima los detalles de su plantilla para el Día Inaugural, según informó Fabian Ardaya de The Athletic.

Un bache en el camino primaveral

La decisión llega tras una actuación irregular de Sasaki contra los Kansas City Royals el pasado martes. Durante ese encuentro, el japonés permitió tres carreras limpias y un cuadrangular, además de mostrar problemas de control al otorgar cuatro bases por bolas en apenas 3.1 entradas de labor.

"Tienes que ser capaz de controlar las entradas y hacer ajustes rápidamente", señaló Roberts tras la apertura de Sasaki. "Sé que había algunas cosas que estaba resolviendo esta noche, pero cuando estás en medio de un partido, tienes que encontrar la manera de adaptarte más rápido. Eso es algo que, probablemente, forma parte de su proceso de aprendizaje en esta liga".

El dilema entre el abridor y el relevista

La trayectoria de Sasaki en la MLB ha sido un contraste de altibajos. Como abridor, ha tenido dificultades para establecerse, registrando una efectividad de 4.72 y un FIP de 6.19 en ocho aperturas la temporada pasada, antes de que una lesión en el hombro lo mantuviera fuera de acción durante cuatro meses.

Sin embargo, su faceta desde el bullpen mostró una versión dominante:

Cerró la temporada regular de 2025 con dos entradas en blanco.

En la postemporada, brilló con 10 2/3 entradas donde permitió solo una carrera limpia y recetó seis ponches.

Este historial sugiere que, si bien el potencial como abridor es inmenso, Sasaki aún está buscando la consistencia necesaria para manejar las cargas de trabajo que exige el rol de inicio.

Una rotación de ensueño (y alta presión)

La apuesta de los Dodgers por mantener a Sasaki en el quinteto inicial no es menor, considerando las expectativas que rodean al equipo. Se espera que la rotación para el inicio de la campaña esté conformada por:

Yoshinobu Yamamoto

Tyler Glasnow

Shohei Ohtani

Emmet Sheehan

Roki Sasaki

Con el regreso de Ohtani a la loma y la consolidación de Yamamoto, Sasaki tendrá el beneficio de no cargar con toda la presión del equipo, aunque sus ajustes deberán ser inmediatos si quiere mantener su puesto en uno de los cuerpos de lanzadores más exigentes del béisbol.