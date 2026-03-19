MLB: Albert Suárez suma otra victoria y consolida su candidatura en Baltimore

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Albert Suárez está decidido a formar parte del roster de los Orioles de Baltimore para el Opening Day, y es por eso que cada presentación suya es un aviso a la organización de que necesitan contar con él. Justamente, en su apertura de este miércoles no solo demostró solidez, sino que además conquistó el triunfo.

Albert va muy en serio

Los oropéndolas derrotaron por 3 a 2 a los Azulejos de Toronto en el TD Ballpark, escenario que no tuvo de otra que aplaudir la labor del lanzador venezolano. En total trabajó por espacio de cuatro entradas en las que toleró tres imparables y una carrera, con dos bases por bolas y cinco ponches.

Si bien el primer inning lo resolvió por la vía rápida, recién comenzó el segundo Addison Barger lo recibió con un enorme cuadrangular que recortó diferencias en la pizarra en ese entonces. Sin embargo, vale destacar que esa fue su única mancha del encuentro.

Para el tercero permitió un doble de George Springer, pero tuvo la capacidad de dominar a los dos siguientes bateadores para salir ileso. Ya en el cuarto, un boleto y un sencillo amenazaron con más rayitas, aunque volvió a sacar la casta de grandeliga para bajar el telón con otro cero.

De esta manera, Albert Suárez ahora cuenta con marca de 3-1 en este Spring Training. El resto de sus estadísticas señalan 7.59 de efectividad producto de 10 carreras en 10.2 entradas de labor, con cinco pasaportes y nueve abanicados tras cuatro presentaciones.