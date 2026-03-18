Anuel AA, Romeo Santos y Prince Roy podrían ofrecer concierto en Venezuela

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La mañana de este miércoles 18 de marzo se llevó a cabo en Sala de Despecho Caracas, una rueda de prensa de Omar Enrique y Omar Acedo. Los artistas criollos despejaron inquietudes a la prensa de algunos artistas que podría visitar Venezuela próximamente.

Artistas para Venezuela

Omar Acedo no dudo en revelar que se encuentra en negociaciones para poder traer muy pronto a Prince Roy y Romeo Santos, dos máximos exponentes de la bachata en el mundo.

“Es posible que Anuel venga muy pronto a Venezuela. Romeo Santos y Prince Roy también que son artistas de talla internacional, están recorriendo al mundo y podrían ser parte de la agenda que se está programando para el país en los próximos meses”, indicó.

También reveló que el DJ y productor discográfico francés, David Guetta, podría pisar suelo venezolano.

El intérprete de “Solo contigo”, se mostró con una emoción particular por la banda estadounidense Guns N' Roses, con quienes sostiene conversaciones para visita al país.

Concierto Old School en Caracas

Acedo de 42 años mencionó que Venezuela también tendrá el “Old School Reggaetón Vol. 2", en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

El evento promete traer leyendas del género como Alexis y Fido, Ángel y Khriz, Trebol Clan, RKM, Fulanito, Maldy y Joysi Love.

El volumen uno estuvo increíble reuniendo en el monumental de la Rinconada a grandes exponentes del género urbano como Tito El Bambino, Ivy Queen, Jowell y Randy, entre otros.