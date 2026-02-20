Premio Lo Nuestro 2026: Romeo Santos se le va encima a Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

El icónico Romeo Santos, conocido mundialmente como el ‘Rey de la Bachata’, fue coronado Artista del Año Tropical en Premio Lo Nuestro 2026, consolidando su impacto en la música caribeña tras décadas de carrera y recientes éxitos internacionales.

El triunfo de Romeo Santos

El reconocimiento como Artista del Año Tropical llega en un momento de máxima energía para Santos, quien junto a Prince Royce lanzó el esperado álbum “Better Late Than Never” en noviembre de 2025.

Este proyecto colaborativo, que incluye 13 temas llenos de bachata con giros modernos, ha conectado con audiencias globales y se ha mantenido en los primeros lugares de listas especializadas desde su lanzamiento.

Además de llevarse el trofeo principal en la categoría tropical, Romeo también fue nominado a Canción del Año y La Mezcla Perfecta del Año por su colaboración “Khé?” con Rauw Alejandro, fortaleciendo su presencia en múltiples rubros dentro de la música latina.

Polémico discurso contra Trump

La noche no estuvo exenta de controversia. En su discurso, Santos no se quedó callado y habló sobre políticas migratorias en Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“Los que me conocen saben que siempre estoy abogando por mi comunidad latina (…) Casi todos conocen mi postura a favor de los inmigrantes de este país”, apuntó.

“No existe organización, departamento de ningún tipo, que si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi respeto. Quiero dejarlo claro”, enfatizó al finalizar su discurso.