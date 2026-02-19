“Canelo” Álvarez quiere un combate de envergadura en su regreso al ring

Suscríbete a nuestros canales

Regresar a la cúspide del boxeo mundial es el objetivo que se ha planteado el excampeón mundial, Saúl "Canelo" Álvarez, quien tiene programado su próximo combate para el venidero mes de septiembre.

Sin embargo, todavía no tiene un adversario definido, ha manifestado que quiere un rival de envergadura para demostrar que sigue siendo el rey del boxeo mundial, luego de la contundente derrota que sufrió en su último careo ante el estadounidense Terry Crawford.

En una entrevista concedida al portal Podcast Mr Versace, el azteca manifestó, sin embargo, que desea una pelea fácil y reconoció que su misión es ofrecer un buen combate ante su público, sobre todo después de la derrota contra Crawford, un peleador que subió desde las 154 libras hasta las 168 para arrebatarle todos los cinturones del peso supermediano, avalados por los diferentes organismos que rigen el boxeo mundial.

Después del retiro de Crawford, la división súper mediana quedó sin un púgil que impacte, uno que levante la pasión por el pugilismo. Los únicos dos campeones existentes son Armando Reséndiz (AMB) y Christian Mbilli (CMB), peleadores que alcanzaron su sueño de ser campeones, pero no llenan las condiciones para ser ídolos.

Organismos como la OMB y la FIB no los definen como sus monarcas, aunque ni Hamzah Sheeraz o Diego Pacheco, aspirantes, tienen suficiente cartel como para generar impacto global.

Camino despejado

Todo apunta a que sin Crawford en el camino, "Canelo" tiene el camino abierto para regresar a ocupar su trono, todo depende de la demostración que pueda realizar contra su próximo rival y máxime cuando enfrente un careo titular.

Entre sus posibles rivales para su pelea de regreso está el camerunés Christian Mbilli, un rival sin muchos pergaminos, no obstante, si se toma al pie de la letra las palabras del excampeón, esa elección no cumple con lo prometido.

Sería una pelea administrable y cómoda. Si realmente quiere un combate de envergadura, las opciones están fuera de las 168 libras. En las 175 lo espera Dmitry Bivol, quien lleva tres años ofreciéndole la revancha o si busca la verdadera gloria, también David Benavidez, quien ha dejado claro que volvería a semipesado si derrota a Gilberto “El Zurdo” Ramírez para tomar el reto Canelo.

Ahora los aficionados se preguntan si el tapatío buscará seguir en su división de las 168 libras o prefiere subir a las 175 a buscar adversarios de jerarquía que lo coloquen de nuevo como el máximo rey del boxeo mexicano en los últimos años.

Benavidez clama su pelea

El mexicano David Benavídez casi imploraba a “Canelo" Álvarez por una oportunidad. No bastaba con que fuera campeón. Sin embargo, el tapatío siempre consideró que el riesgo de enfrentarlo era demasiado grande para la recompensa que obtendría. Por ello le cerró todas las posibilidades. Se fue por combatir a rivales menos peligrosos como Jaime Munguía, Edgar Berlanga, William Scull a los que derrotó, pero se le atravesó Terence Crawford que subiría dos categorías para darle una felpa. Benavidez está seguro que puede derrotarlo y solo espera ese ansiado chance.

Nota de: Nelson Contreras S. | @nelsonorinoco