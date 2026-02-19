Boxeo

“Canelo” Álvarez quiere un combate de envergadura en su regreso al ring

Luego de su derrota ante el ya retirado Terry Crawford, el mexicano ha manifestado que en septiembre no desea un rival fácil. Quiere demostrar que es el rey del pugilismo mundial 

Por

Meridiano

Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 08:27 pm
“Canelo” Álvarez quiere un combate de envergadura en su regreso al ring
Suscríbete a nuestros canales

Regresar a la cúspide del boxeo mundial es el objetivo que se ha planteado  el excampeón mundial, Saúl "Canelo" Álvarez, quien tiene programado su próximo combate para el venidero mes de septiembre.

NOTAS RELACIONADAS

Sin embargo, todavía no tiene un adversario definido, ha manifestado que quiere un rival de envergadura para demostrar que sigue siendo el rey del boxeo mundial,  luego de la contundente derrota que sufrió en su último careo ante el estadounidense Terry Crawford. 

En una entrevista concedida al portal Podcast Mr Versace, el azteca manifestó, sin embargo, que desea una pelea fácil y reconoció que su misión es ofrecer un buen combate ante su público, sobre todo después de la derrota contra Crawford, un peleador que subió desde las 154 libras hasta las 168 para arrebatarle todos los cinturones del peso supermediano, avalados por los diferentes organismos que rigen el boxeo mundial. 

Después del retiro de Crawford, la división súper mediana quedó sin un púgil que impacte, uno que levante la pasión por el pugilismo. Los únicos dos campeones existentes son Armando Reséndiz (AMB) y Christian Mbilli (CMB), peleadores que alcanzaron su sueño de ser campeones, pero no llenan las condiciones para ser ídolos. 

Organismos como la OMB y la FIB no los definen como sus monarcas, aunque ni Hamzah Sheeraz o Diego Pacheco, aspirantes, tienen suficiente cartel como para generar impacto global.

Camino despejado

Todo apunta a que sin Crawford en el camino, "Canelo" tiene el camino abierto para regresar a ocupar su trono, todo depende de la demostración que pueda realizar contra su próximo rival y máxime cuando enfrente un careo titular. 

Entre sus posibles rivales para su pelea de regreso está el camerunés Christian Mbilli, un rival sin muchos pergaminos, no obstante, si se toma al pie de la letra las  palabras del excampeón, esa elección no cumple con lo prometido. 

Sería una pelea administrable y cómoda. Si realmente quiere un combate de envergadura, las opciones están fuera de las 168 libras. En las 175 lo espera Dmitry Bivol, quien lleva tres años ofreciéndole la revancha o si busca la verdadera gloria, también David Benavidez, quien ha dejado claro que volvería a semipesado si derrota a Gilberto “El Zurdo” Ramírez para tomar el reto Canelo. 

Ahora los aficionados se preguntan si el tapatío buscará seguir en su división de las 168 libras o prefiere subir a las 175 a buscar adversarios de jerarquía que lo coloquen de nuevo como el máximo rey del boxeo mexicano en los últimos años. 

Benavidez clama su pelea

 El mexicano David Benavídez casi imploraba  a “Canelo" Álvarez por una oportunidad. No bastaba con que fuera campeón. Sin embargo, el tapatío siempre consideró que el riesgo de enfrentarlo era demasiado grande para la recompensa que obtendría. Por ello le cerró todas las posibilidades. Se fue por combatir a rivales menos peligrosos como Jaime Munguía, Edgar Berlanga, William Scull a los que derrotó, pero se le atravesó Terence Crawford que subiría dos categorías para darle una felpa. Benavidez está seguro que puede derrotarlo y solo espera ese ansiado chance.

Nota de: Nelson Contreras S. | @nelsonorinoco 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park
Jueves 19 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Otros deportes