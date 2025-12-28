Mira el lujoso regalo de Navidad de Canelo Álvarez a su hija

Suscríbete a nuestros canales

En plena Navidad, el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, sorprendió a su hija mayor, Emily Álvarez, con un regalo que encendió las redes y los titulares de todo el mundo. Se trata de un espectacular automóvil deportivo de alta gama valorado en millones de pesos.

'Canelo' Álvarez regala un exclusivo modelo

La mañana del 26 de diciembre de 2025, Emily quien hace unos meses cumplió 18 años y se encuentra celebrando su mayoría de edad, recibió el que podría convertirse en el regalo más inolvidable de su vida, un Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupé en elegante negro mate, obsequiado por su papá.

La joven compartió la sorpresa en sus historias de Instagram con un sencillo pero poderoso mensaje: “Gracias, pa @canelo”, junto a fotos del deportivo. Se dice que este modelo puede alcanzar cifras exorbitantes, con un valor estimado de casi 4.2 millones de pesos mexicanos.

Emily revolucionó las redes sociales

No pasó mucho tiempo antes de que Emily estrenara su “juguete” por las calles, mostrando orgullosamente el auto en movimiento mientras los emojis de regalos, árbol de Navidad y corazón acompañaban sus publicaciones.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, ya que no es cualquier vehículo, es un símbolo de lujo absoluto.

Aunque el regalo de Canelo acaparó los titulares, la Navidad de Emily fue doblemente especial. Su novio, el cantante Jaziel Avilez, también la consintió con un reloj Cartier con diamantes y una elegante cartera de diseñador, los cuales Emily agradeció con la frase “Gracias mi amor”.

No es la primera vez que Emily recibe detalles extravagantes por parte de su padre. Cuando ella celebró sus XV años, el boxeador ya había sorprendido con una camioneta GMC Denali blanca, entregada por Fernanda Gómez durante la fiesta.