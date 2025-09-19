Canelo Álvarez confiesa su admiración por este pelotero venezolano (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Saul 'Canelo' Álvarez es considerado uno de los pugilistas más impresionantes que ha tenido el cuadrilátero en los últimos tiempos. Aunque perdió en su pelea más reciente ante Terence Crawford, el boxeador se mantiene en la palestra entre los mejores de su generación.

No todo es golpe y nocaut para el peleador latinoamericano, el azteca también es seguidor de otros disciplinas deportivas, entre ellos destaca el béisbol de las Grandes Ligas. El orgullo de Guadalajara expresó recientemente su admiración por el beisbolista venezolano José Altuve, a quien considera su pelotero favorito.

'Canelo' no titubeó en su respuesta y manifestó la admiración que tiene por la principal figura de los Houston Astros, que en la actualidad se encuentra peleando por el banderín de la División Oeste de la Liga Americana en la temporada 2025 de MLB. Cabe destacar que, este reconocimiento al jugador venezolano lo dio a conocer en una entrevista en septiembre de 2023 a Batboysbaseball en TikTok.