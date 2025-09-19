Así se pone la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada de este jueves

Suscríbete a nuestros canales

Los distintos conjuntos de Las Mayores volvieron a regalarle a la afición una cerrada jornada de pelota y ante los recientes resultados, hay que divisar cómo se puso la tabla de posiciones con el final de campaña cada vez más cerca.

La pelea más pareja se mantiene en la división Oeste de la Liga Americana, donde los Marineros de Seattle emparejaron nuevamente la cima con los Astros de Houston. Mientras que en el viejo circuito, los Gigantes de San Francisco perdieron y complicaron aún más su panorama.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (89-64)

Yankees de Nueva York (86-67)

Medias Rojas de Boston (83-70)

Rays de Tampa Bay (75-78)

*Orioles de Baltimore (72-81)

División Central

Tigres de Detroit (85-68)

Guardianes de Cleveland (81-71)

Reales de Kansas City (76-77)

*Mellizos de Minnesota (66-86)

*Medias Blancas de Chicago (57-96)

División Oeste

Astros de Houston (84-69)

Marineros de Seattle (84-69)

Rangers de Texas (79-74)

*Atléticos de Oakland (72-81)

*Angelinos de Los Ángeles (69-84)

Comodín

Yankees de Nueva York (+3.0) Marineros de Seattle (+1.0) Medias Rojas de Boston - Guardianes de Cleveland (1.5). Rangers de Texas (4.0).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (91-62)

Mets de Nueva York (79-74)

Marlins de Miami (73-80)

Bravos de Atlanta (70-83)

*Nacionales de Washington (62-91)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (94-59)

+Cachorros de Chicago (86-65)

Rojos de Cincinnati (77-76)

Cardenales de San Luis (74-79)

*Piratas de Pittsburgh (65-88)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (86-67)

Padres de San Diego (83-70)

D-Backs de Arizona (77-76)

Gigantes de San Francisco (76-77)

*Rockies de Colorado (41-112).

Comodín

+Cachorros de Chicago (+9.0) Padres de San Diego (+4.0) Mets de Nueva York - D-Backs de Arizona (2.0) Rojos de Cincinnati (2.0) Gigantes de San Francisco (3.0).

+=Equipo clasificado a playoffs

*= Equipo eliminado.