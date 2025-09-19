Juegos para este viernes 19 de septiembre en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Llega el viernes y los distintos peloteros del mejor beisbol de mundo lo saben. Por esa razón están preparados, para deleitar a los fanáticos en esta jornada, de la cual te mostraremos los desafíos pautados a continuación.

Después de un día de descanso, para 10 franquicias, todas volverán a la acción. Es decir, que se llevarán a cabo 15 encuentros desde las 6:40pm (hora venezolana).

Juegos para hoy en la MLB:

- Bravos de Atlanta vs Tigres de Detroit 6:40pm

- Cachorros de Chicago vs Rojos de Cincinnati 6:40pm

- Atléticos de Oakland vs Piratas de Pittsburgh 6:40pm

- Yankees de Nueva York vs Orioles de Baltimore 7:05pm

- Nacionales de Washington vs Mets de Nueva York 7:10pm

- Medias Rojas de Boston vs Rays de Tampa Bay 7:35pm

- Padres de San Diego vs Medias Blancas de Chicago 7:40pm

- Azulejos de Toronto vs Reales de Kansas City 7:40pm

- Marlins de Miami vs Rangers de Texas 8:05pm

- Guardianes de Cleveland (Parker Messick) vs Mellizos de Minnesota (Pablo López) 8:10pm

- Marineros de Seattle vs Astros de Houston 8:10pm

- Angelinos de Anaheim vs Rockies de Colorado 8:10pm

- Cerveceros de Milwaukee vs Cardenales de San Luis 8:15pm

- Phillies de Philadelphia vs Cascabeles de Arizona 9:40pm

- Gigantes de San Francisco vs Dodgers de Los Angeles 10:10pm.