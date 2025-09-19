Juegos para este viernes 19 de septiembre en la MLB

NOTAS RELACIONADAS
Llega el viernes y los distintos peloteros del mejor beisbol de mundo lo saben. Por esa razón están preparados, para deleitar a los fanáticos en esta jornada, de la cual te mostraremos los desafíos pautados a continuación.
Después de un día de descanso, para 10 franquicias, todas volverán a la acción. Es decir, que se llevarán a cabo 15 encuentros desde las 6:40pm (hora venezolana).
Juegos para hoy en la MLB:
- Bravos de Atlanta vs Tigres de Detroit 6:40pm
- Cachorros de Chicago vs Rojos de Cincinnati 6:40pm
- Atléticos de Oakland vs Piratas de Pittsburgh 6:40pm
- Yankees de Nueva York vs Orioles de Baltimore 7:05pm
- Nacionales de Washington vs Mets de Nueva York 7:10pm
- Medias Rojas de Boston vs Rays de Tampa Bay 7:35pm
- Padres de San Diego vs Medias Blancas de Chicago 7:40pm
- Azulejos de Toronto vs Reales de Kansas City 7:40pm
- Marlins de Miami vs Rangers de Texas 8:05pm
- Guardianes de Cleveland (Parker Messick) vs Mellizos de Minnesota (Pablo López) 8:10pm
- Marineros de Seattle vs Astros de Houston 8:10pm
- Angelinos de Anaheim vs Rockies de Colorado 8:10pm
- Cerveceros de Milwaukee vs Cardenales de San Luis 8:15pm
- Phillies de Philadelphia vs Cascabeles de Arizona 9:40pm
- Gigantes de San Francisco vs Dodgers de Los Angeles 10:10pm.