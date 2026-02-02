Equipo español pone la lupa en este delantero Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes sigue moviéndose en los despachos de Madrid, y el nombre de Jesús "Chucho" Ramírez ha comenzado a sonar con fuerza en las oficinas del Rayo Vallecano.

El delantero venezolano, que está firmando una gran temporada en Portugal, se ha convertido en uno de los objetivos de la dirección deportiva rayista para reforzar el ataque.

Un nueve de área

"Chucho" atraviesa, quizás, el mejor momento de su carrera profesional defendiendo los colores del CD Nacional de Madeira. Suma 14 goles en lo que va de la temporada 2025/2026 (13 en la Primeira Liga y 1 en la Copa).

Con estas estadísticas, se mantiene en el top 4 de los máximos artilleros del fútbol portugués, solo por detrás de figuras como Pavlidis, Luis Suárez y Begraoui.

Además, su gran nivel le permitió debutar y marcar con la Selección de Venezuela el pasado noviembre, elevando su cotización internacional.

¿Operación imposible?

A pesar del firme interés del equipo de la franja, la operación se encuentra actualmente en un punto muerto debido a las pretensiones económicas del club luso.

Según reportes desde Madrid, el CD Nacional pide cuatro millones de euros por el traspaso del atacante de 27 años. Sin embargo, el Rayo Vallecano no alcanzaría llegar a esas cifras en este mercado invernal.

Por ello, todo apunta a que, salvo un movimiento de última hora por parte de la directiva de Raúl Martín Presa, el ariete merideño seguirá en el archipiélago de Madeira al menos hasta el final de la campaña.

El Nacional no tiene prisa por vender a su estrella, sabiendo que sus goles son la garantía para mantener la categoría y que su valor podría seguir aumentando de cara al mercado de verano.