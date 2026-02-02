Clippers vs. 76ers: ¿Podrá LA frenar a Embiid sin Paul George?

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 2 de febrero, el innovador Intuit Dome de Inglewood será el epicentro de uno de los choques más electrizantes de la temporada regular. Los Angeles Clippers reciben a los Philadelphia 76ers en un enfrentamiento que promete no solo intensidad, sino implicaciones directas en la siembra hacia la postemporada.

Los Angeles Clippers: Dominio en casa y solidez defensiva

Tras un arranque de campaña turbulento, los Clippers de Tyronn Lue han encontrado su identidad. Con una racha de 8 victorias en sus últimos 10 partidos, el equipo californiano se ha convertido en una de las defensas más asfixiantes de la liga, permitiendo menos de 100 puntos en varias de sus presentaciones recientes.

Factor Zubac y Kawhi: En su última victoria ante Phoenix (117-93), Ivica Zubac dominó la pintura con 20 rebotes, mientras que Kawhi Leonard lideró la ofensiva con 25 unidades.

Incógnita Harden: James Harden permanece en duda por motivos personales, pero la profundidad del banquillo ha demostrado ser capaz de suplir su ausencia.

Poderío Local: Los Clippers ostentan un impresionante récord de 10-1 en sus últimos 11 juegos en casa.

Philadelphia 76ers: El reto de la rotación sin Paul George

Los 76ers llegan a Los Ángeles en una racha de tres triunfos consecutivos, impulsados por un Joel Embiid que viene de anotar 40 puntos ante New Orleans. Sin embargo, el equipo de Pensilvania enfrenta un reto logístico y emocional importante.

Ausencia Crítica: El estelar Paul George ha sido suspendido por la NBA por 25 partidos debido a una violación de la política antidrogas (relacionada con una medicación inadecuada para la salud mental), lo que deja un vacío defensivo y anotador difícil de llenar.

Liderazgo de Maxey: Tyrese Maxey, con un promedio de 29.4 puntos por partido, tendrá la responsabilidad de cargar con el peso del perímetro ante la defensa élite de los Clippers.

Análisis de cuotas y predicción de MeridianoBet

Las estadísticas históricas muestran un equilibrio notable (20 victorias para LAC y 18 para PHI), pero el momento actual inclina la balanza hacia los anfitriones.

Nuestra elección: Victoria de Los Angeles Clippers (Prórroga incluida) .

Cuota sugerida: -123

La solidez defensiva de los Clippers en el Intuit Dome, sumada a las bajas estructurales de los 76ers, hace que el hándicap local sea la opción más fundamentada para este encuentro.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González