Álvaro Arbeloa recompensa a sus jugadores e ignora la pitada del Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más críticos en lo que va de la temporada 2025-2026. Tras la victoria agónica ante el Rayo Vallecano, el entrenador español Álvaro Arbeloa ha tomado una decisión que ha echado leña al fuego.

El cuerpo técnico merengue decidió que la plantilla dispondrá de dos días de vacaciones totales, aprovechando que están eliminados de la Copa del Rey y su próximo partido será el domingo ante Valencia.

Sin rastro de actividad en Valdebebas

La ciudad deportiva blanca amaneció hoy en silencio. Arbeloa ha cancelado las sesiones de entrenamiento de hoy y mañana, permitiendo que los jugadores se desconecten tras la alta intensidad de las últimas semanas.

Sin embargo, en un club donde la exigencia es máxima, la medida ha sido interpretada por muchos como un premio injustificado tras un rendimiento pobre.

De acuerdo al staff de Arbeloa el equipo sufre de "fatiga mental" y necesita un respiro. Con esto buscan bajar las pulsaciones, pero el entorno del club pide más trabajo para corregir las carencias defensivas.

El Bernabéu dicta sentencia

La decisión de Álvaro Arbeloa llega apenas unas horas después de que el Santiago Bernabéu emitiera uno de sus veredictos más severos.

Durante el partido contra el Rayo Vallecano, la afición no ocultó su frustración y recibió al equipo con una pitada histórica que retumbó en todo Madrid.

El sentimiento del madridismo es claro, parte de la grada siente que los jugadores no están dando el 100% de su capacidad y que la actitud sobre el césped no corresponde a la jerarquía del escudo.

Ver que el equipo se va de descanso tras una exhibición tan criticada ha generado una ola de indignación en redes sociales y medios de comunicación.