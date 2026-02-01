Osmariel Villalobos se pronuncia tras superar el cáncer de mama

Suscríbete a nuestros canales

Por cuatro meses, Osmariel Villalobos se sometió a exhaustivos exámenes médicos para encontrar el mejor procedimiento contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado. Hoy, la exreina de belleza y presentadora cuenta su lucha contra la enfermedad que logró vencer a tiempo.

Aunque su amigo Georges Bilounem confirmó la noticia el 30 de enero en un publicación de Instagram, la Miss Venezuela Tierra 2011 no se había pronunciado hasta ahora

“Una visita casual de miércoles por la noche como muchas otras, un pedazo de marquesa de chocolate, un par de cuentos y la grata noticia que me dio ayer: ‘YA NO TENGO CÁNCER’”, compartió Bilounem.

Osmariel Villalobos se pronuncia

En un video para sus redes sociales, Osmariel Villalobos contó a detalle cómo fue lidiar con el cáncer de mama, una noticia que recibió el 12 de septiembre de 2025 en un chequeo médico de rutina. “Hoy quiero cerrar este capítulo con verdad y con esperanza”, anunció.

Su diagnóstico fue un Carcinoma Ductal In Situ (DCIS) en etapa temprana, grado intermedio, hormonalmente positivo en los conductos del seno derecho, a pesar del panorama podía actuar a tiempo.

Contó que después de varios estudios como biopsias, mamografías y resonancias magnéticas confirmó que el cáncer era multicéntrico, estaba en varios puntos de la mama derecha. Después de evaluar distintas opciones, decidió que lo mejor era someterse a una una mastectomía unilateral que se concretó el 07 de enero de 2026.

“El resultado fue en el mejor escenario posible. El cáncer fue removido completamente”, expresó entre lágrimas y mostrando la evidencia de su operación.

Por último, Osmariel informó que tiene un prótesis expansiva y en cuatro meses pasará por quirófano para una reconstrucción definitiva,

"Aunque fue detectado a tiempo, el miedo no entiende de estadísticas ni de pronósticos (...) Hubo miedo. Hubo fragilidad. Hubo días oscuros.Y también hubo fe, ciencia, amor y una fuerza que apareció cuando más la necesité", confesó.