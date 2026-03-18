Kentucky Oaks: Resplendence lista para llevarse los $300 mil del Bourbonette Oaks en Turfway Park

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Este sábado continúa la serie del Road to the Roses, tanto para el Derby de Kentucky como para el Kentucky Oaks, y el hipódromo de Turfway Park tendrá una cartelera de 13 competencias. Esta jornada repartirá más de 2 millones de dólares en premios a repartir entre las seis pruebas selectivas que incluye dos de grado.

Las pruebas centrales de la noche serán la Kentucky Cup Classic Stakes G3 de $300 mil para caballos maduros; luego se correrán las pruebas centrales clasificatorias para el Oaks y el Derby. El Bourbonette Oaks de $300 mil para potras de 3 años y el Jeff Ruby Steaks G3 de $777 mil.

Kentucky Oaks: Resplendence busca ampliar sus puntos

El sábado 21 de marzo en Turfway Park, en la carrera 11 se estará corriendo el Bourbonette Oaks de $300, prueba clasificatoria para las hembras que buscan un puesto al Kentucky Oaks G1, a correrse el viernes 1 de mayo, primero de la triple corona para potrancas.

Esta prueba será a una distancia de 1.700 metros, donde fueron inscritas 12 juveniles de segundo año; dentro de este plantel de tresañeras, en su mayoría no han puntuado rumbo a esta prueba de mayo. Aquí, destaca Resplendence, una hija de Justify, que está invicta este año con dos victorias, luego de fallar en sus tres primeras salidas como dosañera.

La entrenada por Paulo Lobo viene de ganar el Cincinnati Trophy Stakes, de punta a punta y de manera convincente con la monta de Alberto Burgos, quien regresa a los hierros, y consiguió 20 puntos. Tendrá enfrente de nuevo a Lovely Grey y Resist, a quienes las derrotó el pasado mes de febrero aquí en el Cincinnati Trophy Stakes.

Esta competencia clasificatoria repartirá 50-25-15-10-5 a los cinco primeros lugares del marcador. La Bourbonette Oaks inicia a las 5:43 p.m. hora venezolana.