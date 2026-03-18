Kentucky Oaks: Bella Ballerina se juega el invicto este sábado camino a la carrera de los Lirios antes seis rivales

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Este sábado, el hipódromo de Fair Grounds, ubicado en Nueva Orleans, Luisiana, programó 14 carreras, que incluye también una prueba clasificatoria para el Kentucky Derby. Estas pruebas stakes programadas para esta jornada en conjunto repartirán más de 2,5 millones de dólares.

Precisamente, la edición 58 del Fair Grounds Oaks G2 de $400,000 en distancia de 1.700 metros para potras de 3 años fue reservada para undécima de la cartelera, donde fueron inscritas nueve hembras. Esta prueba es la primera en la serie preparatoria que otorga 100-50-25-15-10 puntos a los cinco primeros finalistas.

Kentucky Oaks: Bella Ballerina por el Fair Grounds Oaks G2

El Fair Grounds Oaks G2, es una de las cuatro carreras de grado en la cartelera sabatina. Está presente la imbatible Bella Ballerina, máxima representante del Godolphin Stable, que pondrá su récord perfecto en juego en este evento que te da un puesto directo en la Kentucky Oaks G1 a correrse el viernes 1 de mayo.

Bella Ballerina tiene tres victorias en igual número de salidas en tres hipódromos distintos. Debutó en Keeneland y siguió la ruta en el Golden Rod Stakes G2, en Churchill Downs. Debutó en la presente temporada con una victoria contundente en el Rachel Alexandra Stakes G2, acá el pasado mes de febrero. La entrenada por Brendan Walsh en yunta con Tyler Gaffalione, llega con tres briseos y 60 puntos, la segunda mayor cantidad detrás de Explora, que tiene 95 en la ruta al Kentucky Oaks G1.

Sus rivales, de nuevo, serán Life Of Joy (22 puntos) y Luv Your Neighbor (40), que han sido derrotadas por la invicta. Además, están inscritas Miss Metoyer, Newtown Pike, Maximum Offer (4) y Love and Trust, que buscan puntuar.

Como dato adicional, el Godolphin ganó este evento el pasado año con la también imbatida Good Cheer, que sería la ganadora del Kentucky Oaks G1. El Fair Grounds Oaks G2 de $400,000 en distancia de 1.700 metros está pautado para iniciar a las 6:08 p.m. hora venezolana.