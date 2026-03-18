Kentucky Derby: Fullefort por la gloria en el Jeff Ruby Steaks G3 en Turfway Park

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Este sábado 21 de marzo, el hipódromo de Turfway Park, ubicado en Florence, Kentucky, se viste de gala con la realización de 13 carreras que incluyen pruebas de stakes que repartirán más de 2 millones en premios a repartir.

Entre su programación se encuentra el Bourbonette Oaks de $300 mil, clasificatoria al Kentucky Oaks G1. La prueba central de la cartelera es el Jeff Ruby Steaks G3 de $777,000, que otorga 100-50-25-15-10 puntos a los cinco primeros finalistas en la ruta al Kentucky Derby G1.

Kentucky Derby: Fullefort buscará conseguir la victoria ante 11 enemigos

El Jeff Ruby Steaks G3, para la presente edición 55, tiene 12 potros de alto nivel que buscan su pase directo al Derby de las Rosas. Entre ellos, Fullefort, que viene de dos segundos consecutivos en el Leonatus Stakes en enero y el John Battaglia Memorial Stakes en febrero, ante Streat Beast y Great White, respectivamente, para totalizar 10 puntos. Irad Ortiz Jr. será su piloto.

Para este evento de 777 mil dólares, también destacan Stark Contrast y Argos como máximos exponentes para lograr el triunfo. Stark Contrast, hijo de Caravaggio que entrena Michael McCarthy, y llega con tres victorias que incluyen el Zuma Beach Stakes G3 en Santa Anita el pasado año, y el Eddie Logan Stakes en Santa Anita, en la presente temporada.

Kentucky Derby: Argos, rival de postín

Argos, por su parte, también entrenado por Brad Cox, compañero de establo de Fullefort, es ganador del Summer Stakes G1, en Woodbine en septiembre del pasado año. Debutó este año con un quinto lugar en el Colonel Liam Stakes en Gulfstream Park.

Jeff Ruby Steaks G3 tiene inscrito a Maximus Prime, que tiene 7 puntos. Luego lo siguen Turf Star, Baytown Dreamer, Two Out Hero, Black Hornet, Medici, Chaos Agent, Brave Force y Stop the Car. Esta justa inicia a las 7:25 p.m., hora venezolana.