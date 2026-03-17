Recta final hacia la carrera de los Lirios con dos nuevas clasificatorias directas para el Kentucky Oaks G1

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Quedan siete competencias que van directamente a la edición 152 del Kentucky Oaks. Las ganadoras de seis de estas pruebas obtendrán 100 puntos, lo que implica su clasificación automática para formar parte de las catorce competidoras que participarán en la próxima edición de la carrera de los Lirios.

Este sábado 21 de marzo, se corre Bourbonette Oaks en Turfway Park, con una puntuación para las cinco finalistas de 50-25-15-10 y 5. Mientras que en el Fair Grounds, se disputa el Fair Grounds Oaks G2, con una escala de puntos de 100-50-25-15-10 a las cinco primeras del marcador.

Kentucky Oaks: Clasificatorias en Turfway Park, Florence

Un total de 11 carreras están pautadas, entre ellas el Bourbonette Oaks de $300,000, prueba clasificatoria para las hembras que buscan un puesto al Kentucky Oaks G1, a correrse el viernes 1 de mayo, primero de la triple corona para potrancas.

Se corre a una distancia de 1,700 metros donde están inscritas doce juveniles de segundo año; dentro de este plantel de tresañeras, en su mayoría no han puntuado rumbo a esta prueba de mayo.

Kentucky Oaks: Clasificatorias en Fair Grounds, Louisiana

La edición 59 del Fair Grounds Oaks G2 de $400,000 en distancia de 1,700 metros para potras de 3 años fue reservada para undécima de la cartelera, donde fueron inscritas siete hembras. Esta prueba es la primera en la serie preparatoria que otorga 100 puntos a la ganadora, y para el resto de las primeras finalistas 50-25-15-10, vale decir, del segundo al quinto lugar.

Bella Ballerina, con la monta de Tyler Gaffalione y la preparación por Brendan Walsh para el Godolphin, se expone ante seis rivales su imbatibilidad. Entre ellas Luv You Neighbor con Luis Sáez y Life of Joy con Flavie Prat, que vienen de ser derrotadas por la invicta.