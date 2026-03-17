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¡Vaya sorpresa! El “Astro” boricua Irad Ortiz Jr., renuncia a sendas montas para fechas claves

El jockey puertorriqueño podría regresar el fin de semana

Por

Darwin Dumont
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 08:00 am
¡Vaya sorpresa! El “Astro” boricua Irad Ortiz Jr., renuncia a sendas montas para fechas claves
Tampa Bay Downs
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El jueves de esta semana, en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach (Florida), se reanuda la actividad con una agenda que incluye diez carreras, correspondientes a la semana 16 del Championship Meet, a dos semanas antes de que termine la actual temporada de invierno.

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Steve Rushing, el agente de Ortiz, comunicó a DRF que el "Astro" puertorriqueño podría volver a las montas este fin de semana, aunque tiene cinco para el jueves y cuatro para el viernes.

Irad Ortiz Jr., continua adolorido  

Steve Rushing, sorprendió tras declarar sobre las futuras montas de Irad Ortiz Jr., quien rodó el pasado jueves pasado en Gulfstream Park. Ortiz, se cayó de su montura y chocó contra la barandilla provisional interior de la pista de césped de Gulfstream Park. Debido a la rodada, renunció a sus montas para el resto del fin de semana.

Rushing; la cadera de Ortiz "todavía está muy dolorida e hinchada", indicó. “Irad ha estado haciendo todo lo posible para poder regresar, pero en este momento es difícil predecir qué día será”, dijo.

Irad Ortiz Jr., renunció a Dubai y al Florida Derby

Ortiz Jr., montará a Renegade, ganador del Sam F. Davis Stakes, en el Arkansas Derby G1 en Oaklawn Park el 28 de marzo, en lugar de Commandment, ganador del Fountain of Youth G2, en el Florida Derby G1 en Gulfstream Park el mismo día.

Ortiz tampoco montará a Bentornato, ganador de la Breeders' Cup Sprint, en el G1 Golden Shaheen que se celebrará en el hipódromo de Meydan en Dubái el 28 de marzo. En su lugar, el pupilo de José D'Angelo será montado por José Luis Ortiz.

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