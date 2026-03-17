Emisael Jaramillo busca consolidar su liderato en Santa Anita con seis montas este viernes

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El éxito marcó la reciente jornada del jockey venezolano Emisael Jaramillo. Con un balance de cinco triunfos en 17 compromisos, el fusta destacó al conquistar el Stakes más relevante del domingo y un hat-trick el pasado viernes. Tras estos resultados, inicia un nuevo ciclo de competencias con seis montas programadas para este viernes 20 en los Estados Unidos.

Estados Unidos: Jaramillo defiende el liderato en Santa Anita Park

La acción para Jaramillo inicia en la primera carrera del programa, un Maiden Special Weight con una bolsa de $70,000. En este compromiso sobre 1,200 metros en grama, conducirá al ejemplar Oh La La, bajo el entrenamiento de Richard Mandella. El purasangre figura como tercer favorito con un morning line de 3-1.

Favoritos del viernes: Compromisos clave para el jinete venezolano

En la segunda competencia de la tarde, se disputará un Maiden Claiming de $35,000 en un recorrido de 1,100 metros sobre arena. El "látigo" venezolano asume la responsabilidad sobre Rollinwithpolan, del preparador Doug O’Neill. Esta yunta destaca por su efectividad previa; el ejemplar cuenta con un morning line de 6-1 y se ubica como el tercer favorito en las apuestas.

Otra oportunidad clara de victoria para el venezolano surge en la quinta carrera del viernes. Jaramillo montará a Slice, ejemplar de Michael McCarthy, en un Maiden Special de $70,000. La prueba cuenta con una distancia de 1,100 metros en arena, donde el ejemplar parte con una cotización inicial de 8-1.

Actualmente, Emisael Jaramillo acumula 36 victorias y una producción superior a los 1.8 millones de dólares en su primer meeting en el óvalo de Arcadia. Gracias a estas cifras, el jinete domina la estadística por triunfos y ocupa el tercer puesto en ganancias, solo por detrás de Juan Hernández y el japonés Kazushi Kimura.