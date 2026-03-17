Emisael Jaramillo busca consolidar su liderato en Santa Anita con seis montas este viernes

El éxito marcó la reciente jornada del jockey venezolano Emisael Jaramillo. Con un balance de cinco triunfos en 17 compromisos, el fusta destacó al conquistar el Stakes más relevante del domingo y un hat-trick el pasado viernes. Tras estos resultados, inicia un nuevo ciclo de competencias con seis montas programadas para este viernes 20 en los Estados Unidos.
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La acción para Jaramillo inicia en la primera carrera del programa, un Maiden Special Weight con una bolsa de $70,000. En este compromiso sobre 1,200 metros en grama, conducirá al ejemplar Oh La La, bajo el entrenamiento de Richard Mandella. El purasangre figura como tercer favorito con un morning line de 3-1.
Favoritos del viernes: Compromisos clave para el jinete venezolano
En la segunda competencia de la tarde, se disputará un Maiden Claiming de $35,000 en un recorrido de 1,100 metros sobre arena. El "látigo" venezolano asume la responsabilidad sobre Rollinwithpolan, del preparador Doug O’Neill. Esta yunta destaca por su efectividad previa; el ejemplar cuenta con un morning line de 6-1 y se ubica como el tercer favorito en las apuestas.
Otra oportunidad clara de victoria para el venezolano surge en la quinta carrera del viernes. Jaramillo montará a Slice, ejemplar de Michael McCarthy, en un Maiden Special de $70,000. La prueba cuenta con una distancia de 1,100 metros en arena, donde el ejemplar parte con una cotización inicial de 8-1.
Actualmente, Emisael Jaramillo acumula 36 victorias y una producción superior a los 1.8 millones de dólares en su primer meeting en el óvalo de Arcadia. Gracias a estas cifras, el jinete domina la estadística por triunfos y ocupa el tercer puesto en ganancias, solo por detrás de Juan Hernández y el japonés Kazushi Kimura.