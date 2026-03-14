Duelo de leyendas en Santa Anita: Mike Smith y Emisael Jaramillo deciden el San Simeon Stakes (G3)

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El mítico óvalo de Santa Anita Park, en Arcadia, California, fue el escenario de un duelo vibrante este sábado durante la disputa del San Simeon Stakes (G3). La prueba central de la jornada, con una bolsa de $100.000, reunió a especialistas en la velocidad sobre el césped, donde la delegación venezolana rozó la gloria en un desenlace dramático.

Un duelo de estrategias en la bajada de Santa Anita

El caballo argentino Quereme Pass, representante del Lugamo Racing Stable, saltó a la pista con la misión de conquistar los 1.300 metros del recorrido en bajada (Downhill Turf). Bajo la preparación de José Francisco “Kikito” D’Angelo y la monta de Emisael Jaramillo, el corredor impuso un ritmo vertiginoso desde el inicio en busca de una victoria de extremo a extremo.

La competencia registró parciales de alta intensidad:

400 metros: 21,4

800 metros: 44,1

1.200 metros: 66,3

Tiempo total: 72,4

Desenlace para el recuerdo: Jinetes Estados Unidos Venezuela

Al ingreso de la recta final, la emoción se apoderó de las tribunas. Quereme Pass mantuvo su resistencia ante el acoso de sus rivales, pero en los metros decisivos emergió la figura de Sumter, conducido por el experimentado Mike Smith. En un final de película que incluyó también a Genius Jimmy, el pupilo de Smith sacó la mejor parte y cruzó la sentencia con una diferencia mínima sobre la yegua conducida por Jaramillo.

Este triunfo representa la sexta victoria en 32 salidas para Sumter, un hijo de War Front en A Little Bit Sassy (por More Than Ready). El ganador dejó en las taquillas dividendos de $7,80 a Ganador, $4,60 al Place y $3,40 al Show.

La maestría de dos leyendas

El duelo entre Mike Smith y Emisael Jaramillo en los metros finales recordó por qué ambos profesionales ocupan un lugar de honor en el hipismo continental. En esta ocasión, la balanza se inclinó a favor del jinete local, quien sumó un nuevo éxito de grado a su historial, mientras que la dupla venezolana ratificó su competitividad al más alto nivel en los circuitos más exigentes de los Estados Unidos.