D’Angelo y Jaramillo por la gloria en el Sam Simeon Stakes (G3) de Santa Anita Park

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La dupla venezolana conformada por José Francisco “Kikito” D’Angelo y el jinete Emisael Jaramillo busca conquistar este sábado el Sam Simeon Stakes (G3). La selectiva, con un premio de $100,000, es la prueba central de la jornada en el mítico óvalo de Arcadia, California.

Quereme Pass: la carta venezolana en el Downhill Turf

La yegua Quereme Pass (ARG), defensora de los colores del Lugamo Racing Stable, enfrentará el reto de los 1.300 metros en la pista de grama en bajada (Downhill Turf). El ejemplar llega con los siguientes registros clave:

Último apronte: 600 metros en 36.80 (briseo) el pasado 7 de marzo en Palm Meadows .

600 metros en 36.80 (briseo) el pasado 7 de marzo en . Campaña: 4 victorias en 13 presentaciones.

4 victorias en 13 presentaciones. Producción: Supera los $100,000 en premios.

Horario y rivales de peso en California

La carrera se disputará como la tercera del programa a las 2:05 p.m. (hora local) / 5:05 p.m. (Venezuela). La pupila de D’Angelo se medirá ante un lote selecto de yeguas:

Sumter: Entrenada por Richard Mandella con la monta de Mike Smith. Genius Jimmy: Presentada por Michael McCarthy y conducida por Juan Hernández. Gran Oriente (CHI): Representante chilena bajo el cuido de Marcelo Polanco. Seal Team: Otra carta de Richard Mandella con el chileno Héctor Berríos. Sorrento Sky: Del establo de Phil D’Amato con Florent Geroux.

Esta competencia representa una oportunidad de oro para que "Kikito" D'Angelo sume su primer triunfo de grado en Santa Anita Park, uno de los escenarios más exigentes de la hípica estadounidense.