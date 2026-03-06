Kentucky Oaks: la campeona Super Corredora busca reivindicarse en el Santa Ysabel Stakes G3 en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de marzo, el hipódromo de Santa Anita Park preparó una cartelera de nueve carreras en la que incluyó dos stakes: el China Doll Stakes de $100,000 y el Santa Ynez Stakes G3 de $100,000; esta última ofrece puntos en la ruta al Kentucky Oaks G1, la prueba más importante para potras de años que se corre en Estados Unidos, con una bolsa de $2 millones en premios a repartir.

Super Corredora, ganadora del Premio Eclipse Awards como Campeona de 2 años 2025, buscará reivindicarse en los 100 mil dólares que repartirá el Santa Ysabel G3 el domingo. Esta prueba otorga 50-25-15-10-5 puntos clasificatorios para el Kentucky Oaks (G1).

Super Corredora enfrentará a seis rivales en la ruta al Kentucky Oaks G1

Super Corredora, hija de Gun Runner, llega a esta carrera luego de una decepcionante actuación en la temporada 2026, en Las Virgines Stakes el 8 de febrero con un cuarto lugar en el cual solo pudo accionar en los primeros metros, para luego bajar el ritmo de carreras. La entrenada por John Sadler, ganadora de la Breeders’ Cup Juvenile Fillies en Del Mar, ha registrado dos ejercicios luego de su última presentación, entre ellos un 59.60 para 800 metros el domingo 1 de marzo.

Cee Drew, Bank Shot, French Blue, Piney Woods, Forced Entry y My Love Caroline completan la nómina de corredoras para el Santa Ysabel G3 de $100,000 en 1.700 metros. Está programada para la octava de la cartelera de nueve competencias, e inicia a las 8:30 p.m., hora de Venezuela.