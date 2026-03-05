Further Ado encabeza el grupo de potros en el Tampa Bay Derby G3 en la ruta al Kentucky Derby G1

Suscríbete a nuestros canales

El Tampa Bay Derby, evento de Grado 3 con una bolsa de $400,000, ha cobrado importancia en el camino al Kentucky Derby, ofreciendo 50-20-15-10-5 puntos clasificatorios a los cinco primeros clasificados.

Las características únicas de la carrera, incluyendo la superficie profunda y exigente de Tampa Bay Downs y su configuración de dos curvas, han demostrado ser una excelente preparación para Churchill Downs. Futher Ado, ganador Grado 2, del entrenador Brad Cox, encabeza la lista de inscritos para la presente edición.

Kentucky Derby: Futher Ado listo para este nuevo reto

El Tampa Bay Derby G3, en su edición 46, es una de las cinco carreras de stakes (cuatro de grado) programadas para el sábado en la pista de Oldsmar, Florida, con una premiación de $1,075,000, en el día más importante de la temporada de pura sangre 2025-26 en Tampa Bay Downs.

Further Ado, un potro propiedad de Spendthrift Farm y entrenado por Brad Cox. Cuenta con dos victorias en cuatro carreras, y ambas han sido impresionantes: una victoria por 20 cuerpos el 10 de octubre en Keeneland, seguida siete semanas después por un triunfo en el Kentucky Jockey Club (G2) en Churchill Downs.

Ambas victorias se consiguieron en la distancia de milla y dieciseisavo (1,800m). Además, Further Ado ha estado trabajando excepcionalmente bien para su debut como caballo de tres años, con su más reciente movimiento en cinco furlongs el sábado, con un tiempo de 49 2/5 segundos en el Centro de Entrenamiento Payson Park en Indiantown.

Una cartelera de lujo

Las otras carreras stakes en la jornada del sábado son el Hillsborough Stakes (G2) de $225,000 para potrancas y yeguas mayores a 1 1/8 millas en la pista de césped; el Florida Oaks (G3) de $200,000 para potrancas de 3 años a 1 1/16 millas en el césped; el Michelob Ultra Challenger (G3) de $125,000 para caballos mayores a 1 1/16 millas en la pista principal; y el Columbia Stakes de $125,000 para potrancas de 3 años a una milla en el césped.

El Tampa Bay Derby G3, de $400,000 ha sido reservado para la XXX carrera de la jornada de XXX competencias y da inicio a las XXXX p.m. hora venezolana.